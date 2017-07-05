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Дальневосточная генерирующая компания направит 4,4 млрд руб. на модернизацию в 2017 году

Экономика и бизнес
5 июля, 5:08 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Остаток средств будет направлен на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

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ХАБАРОВСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточная генерирующая компания (ДГК, входит в "Русгидро") направит 4,4 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы 2017 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Более 4,4 млрд рублей (с учетом НДС) будут направлены как на строительство новых объектов (743 млн рублей, или 17%), так и на техническое перевооружение и реконструкцию уже существующих - 3,6 млрд рублей, или 82%. Остаток средств будет направлен на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", - уточнил руководитель пресс-службы Алексей Субботин.

Так, в 2017 году ДГК профинансирует на 196 млн рублей работы по строительству золоотвала "Зеленая балка" для Партизанской ГРЭС в Приморском крае. 284 млн рублей энергетики направят на реализацию первого этапа проекта по строительству объектов схемы выдачи тепловой мощности от ТЭЦ в городе Советская Гавань. 170 млн рублей пойдут на строительство котельной в поселке Майский (Хабаровский край). Проект реализуется в связи с предстоящим закрытием Майской ГРЭС, находящейся в эксплуатации с 1939 года.

Для загрузки мощностей нового энергоблока Благовещенской ТЭЦ будет построена понижающая насосная станция на тепломагистрали №2 в Благовещенске, в 2017 году работы будут профинансированы на сумму 72 млн рублей. Более 295 млн рублей потратят на перевод на газ котла №15 Хабаровской ТЭЦ-1 до конца 2017 года, он станет уже восьмым по счету газифицированным котлом станции. Энергетики ДГК также завершат в 2017 году строительство дамбы Хабаровской ТЭЦ-2, для чего предусмотрено финансирование в размере 106 млн рублей.

Дальневосточная генерирующая компания - четвертая по величине установленной мощности теплогенерирующая компания в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. В ее состав входят 15 электростанций и восемь крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Якутии), 980 км тепломагистралей и крупный угольный разрез.

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