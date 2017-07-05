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Кабмин РФ продлил контрсанкции согласно президентскому указу

Экономика и бизнес
5 июля, 6:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Отмечается, что ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ продлило срок действия продуктового эмбарго в отношении ряда стран, установивших санкции против России. Текст документа, обеспечивающего исполнение президентского указа о продлении этих мер, опубликован в среду на сайте кабмина.

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"Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн. Эти ограничения направлены на распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России", - говорится в справке к постановлению.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении российских контрсанкций до 31 декабря 2018 года. Несколькими днями ранее Евросоюз продлил санкции в отношении России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. В свою очередь, Россия в августе 2014 года ввела ответные ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.

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