Валютные резервы Южной Кореи впервые в истории превысили $380 млрд

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СЕУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Валютные резервы Республики Корея (РК) впервые в истории превысили $380 млрд. По данным Банка Кореи (Центробанка), опубликованным в среду, по состоянию на конец июня этот показатель составил $380,57 млрд.
"Это на $2,11 млрд больше, чем в мае", - сообщает ЦБ, отмечая, что "валютные резервы страны растут четыре месяца подряд", а в целом за первое полугодие 2017 года рост составил $9,47 млрд.
В Банке Кореи пояснили, что нынешнее увеличение объясняется ростом доходов от управления валютными активами. Кроме того, объем валютных резервов вырос в пересчете на доллары, на что значительное влияние оказало укрепление евро.
По состоянию на конец мая РК занимала девятое место в мире по объему валютных резервов, опустившись на одну ступень по сравнению с апрелем. На первом месте в списке находится Китай, далее следуют Япония, Швейцария, Саудовская Аравия, Тайвань, Россия, Гонконг и Индия.