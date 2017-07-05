СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из Стамбула

АНКАРА, 5 июля. /ТАСС/. Американские власти отменили запрет на пронос ноутбуков в салон самолетов, следующих в США из аэропорта Стамбула. Об этом сообщил в среду телеканал TRT.

По его данным, первый рейс после отмены ограничений совершит самолет Turkish Airlines в Нью-Йорк.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона.

Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

29 июня министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.

Воздушная гавань Абу-Даби стала первым аэропортом, с которого был снят данный запрет.