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СМИ: власти США сняли запрет на ноутбуки в салонах на рейсах из Стамбула

Экономика и бизнес
5 июля, 9:27 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, июля. /ТАСС

Первый рейс после отмены ограничений совершит самолет Turkish Airlines в Нью-Йорк

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АНКАРА, 5 июля. /ТАСС/. Американские власти отменили запрет на пронос ноутбуков в салон самолетов, следующих в США из аэропорта Стамбула. Об этом сообщил в среду телеканал TRT.

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По его данным, первый рейс после отмены ограничений совершит самолет Turkish Airlines в Нью-Йорк.

21 марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона.

Данная мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.

29 июня министерство национальной безопасности США сообщило об ужесточении проверок в 280 аэропортах в 105 странах.

Воздушная гавань Абу-Даби стала первым аэропортом, с которого был снят данный запрет.

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