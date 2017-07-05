ЦБ РФ отозвал лицензию у московского КБ "МНИБ"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Банк России отозвал с 5 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого "Московского национального инвестиционного банка" (КБ "МНИБ"), сообщил регулятор.
По данным ЦБ, КБ "МНИБ" был вовлечен в осуществление сомнительных транзитных операций. Сохранение ориентированности бизнес-модели кредитной организации на проведение подобного рода операций в условиях применения надзорным органом меры воздействия ограничительного характера, направленной на их пресечение, свидетельствовало об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. Кроме того, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
КБ "МНИБ" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июня 2017 года занимал 515-е место в банковской системе России.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам банка начнутся не позднее 19 июля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 11 июля.
Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.
Кроме того, ЦБ с 5 июля продлил еще на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов московского Темпбанка.
В регуляторе напомнили, что продление моратория на удовлетворение требований кредиторов, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория 5 апреля 2017 г. АСВ продолжает выплаты страховых возмещений по вкладам в Темпбанке.
Предыдущий мораторий Банк России ввел в Темпбанке с 5 апреля 2017 года на три месяца в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации. Тогда Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев.
Банками-агентами по выплате страховых возмещений вкладчикам Темпбанка являются ВТБ24 и Генбанк, общий объем таких выплат составляет около 9,53 млрд рублей.