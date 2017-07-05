Медведев поручил решить вопрос финансирования строительства третьей полосы в Шереметьеве

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минтрансу и Минэкономразвития решить вопрос финансирования строительства третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в опубликованных в среду на сайте кабмина решениях по итогам совещания о подготовке Московского авиационного узла к проведению в 2018 году в России чемпионата мира по футболу.
"Минфину, Минтрансу, Минэкономразвития решить вопрос финансирования мероприятия "Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса ВПП-3 международного аэропорта Шереметьево, Московская область" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" в 2017-2018 годах с целью реализации указанного мероприятия в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, утвержденной ФАУ "Главгосэкспертиза России", - говорится в сообщении. О результатах выполнения поручения ведомства должны будут доложить до 1 августа 2017 года.
Кроме того, премьер поручил Минтрансу, Минэкономразвития и Минфину с участием ООО "Международный аэропорт Домодедово" решить вопрос софинансирования строительства пункта пропуска через государственную границу в строящемся терминале аэропорта. О результатах следует доложить в кабмин до 1 августа 2017 года.
В ходе состоявшегося 23 июня совещания по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении земельного участка площадью 200 тыс. кв. метров под строительство третьей взлетно- посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. После ввода в строй соответствующей инфраструктуры пропускная способность аэропорта существенно увеличится - до 90 взлетно-посадочных операций в час, подчеркнул Медведев.
Кроме того, глава правительства отметил необходимость реконструкции пунктов пропуска через государственную границу. Как заявил Медведев, в Шереметьеве и Домодедове эта проблема решается введением в строй новых терминалов, в которых будут пункты пропуска через границу. Премьер выразил надежду, что приезжающие на чемпионат мира по футболу останутся довольны этой работой. "Ну а впоследствии, естественно, все это будет служить тем, кто прилетает в нашу страну - и нашим гражданам, и иностранным", - заявил он.