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ЦБ выпустил памятную монету в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского

Экономика и бизнес
5 июля, 9:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

На оборотной стороне монеты расположен портрет художника на фоне фрагмента картины "Девятый вал"

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© Банк России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Банк России выпустил памятную монету в честь 200-летия со дня рождения художника Ивана Константиновича Айвазовского, который родился 29 июля 1817 года. Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, на оборотной стороне монеты расположен портрет Айвазовского на фоне фрагмента картины "Девятый вал". Тираж монеты составит 3 тыс. штук.

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Кроме того, Банк России выпускает еще три памятных монеты. В частности, монета с изображением моста "Королева Луиза" в городе Советск Калининградской области номиналом 3 рубля из серии "Памятники архитектуры России" выйдет тиражом 3 тыс. штук, монета "Херсонес Таврический" с изображением одноименного музея-заповедника номиналом 25 рублей будет выпущена тиражом в 1 тыс. штук, а монета "Винченцо Бренна" номиналом 25 рублей, на которой будет изображен одноименный архитектор, выйдет тиражом в 1 тыс. штук.

Ранее сообщалось, что Банк России 4 июля выпустит в обращение памятные монеты, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу 2018 года.

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