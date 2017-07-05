ЦБ выпустил памятную монету в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского

РЖД в I полугодии удвоили объем перевозок тихоокеанских морепродуктов - до 154,7 тыс. тТранспорт 5 июля, 10:58
ЖХК "Куньлунь" сделал предложение нападающей БеляковойСпорт 5 июля, 10:49
Награждение футболистов ЦСКА серебряными медалями чемпионата России пройдет 13 июляСпорт 5 июля, 10:48
УФАС посчитало законным взимание дополнительной платы за парковку в КольцовеНовости Урала 5 июля, 10:48
Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в СирииАрмия и ОПК 5 июля, 10:37
В "Макаровском квартале" завершен нулевой циклНовости партнеров 5 июля, 10:33
СМИ: девелопер подал иск к аэропорту Домодедово из-за строительства новой ВППТранспорт 5 июля, 10:31
Захарова: посольство РФ в Киеве занимается судьбой задержанного на Украине АгееваПолитика 5 июля, 10:17
Российские легкоатлетки Афанасьева и Сивкова примут участие в молодежном ЧЕ в ПольшеСпорт 5 июля, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Банк России выпустил памятную монету в честь 200-летия со дня рождения художника Ивана Константиновича Айвазовского, который родился 29 июля 1817 года. Как сообщается в пресс-релизе ЦБ, на оборотной стороне монеты расположен портрет Айвазовского на фоне фрагмента картины "Девятый вал". Тираж монеты составит 3 тыс. штук.
Кроме того, Банк России выпускает еще три памятных монеты. В частности, монета с изображением моста "Королева Луиза" в городе Советск Калининградской области номиналом 3 рубля из серии "Памятники архитектуры России" выйдет тиражом 3 тыс. штук, монета "Херсонес Таврический" с изображением одноименного музея-заповедника номиналом 25 рублей будет выпущена тиражом в 1 тыс. штук, а монета "Винченцо Бренна" номиналом 25 рублей, на которой будет изображен одноименный архитектор, выйдет тиражом в 1 тыс. штук.
Ранее сообщалось, что Банк России 4 июля выпустит в обращение памятные монеты, посвященные проведению в России Чемпионата мира по футболу 2018 года.