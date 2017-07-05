Volvo переходит на электромобили

СТОКГОЛЬМ, 5 июля. /ТАСС/. Все новые автомобили компании Volvo Cars с 2019 года будут оснащены электрическим двигателем. Об этом производитель объявил в среду в пресс-релизе.

"Это историческое решение, так как оно означает, что мы больше не будем производить автомобили, оборудованные только двигателем внутреннего сгорания", - отмечено в сообщении.

"Покупатели все больше и больше запрашивают электромобили, и мы хотим удовлетворить текущие и будущие потребности наших клиентов. Теперь вы сможете выбрать электрифицированную версию вашей любимой модели от Volvo", - пишет президент Volvo Cars Хокан Самуэльсон.

Начиная с 2019 года у всех новых моделей компании будет электрический двигатель: некоторые из них будут с полностью электрическим приводом, остальные - гибридные варианты. Volvo поясняет, что все машины, имеющие только двигатель внутреннего сгорания, будут постепенно исчезать из ассортимента.

Volvo Cars принадлежит китайской Geely Holding. Компания производит автомобили в Гётеборге (Швеция), Генте (Бельгия) и Чэнду (Китай).