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Курс доллара на Московской бирже снизился до 59,34 руб.

Экономика и бизнес
5 июля, 10:03 дата обновления: 5 июля, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Курс евро вырос до 67,45 руб.

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 коп. и достиг отметки в 59,34 руб. Курс евро при этом вырос на 7 копеек, до 67,45 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,01% и составил 1917,55 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1% и достиг отметки в 1016,95 пункта.

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