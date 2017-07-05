РКИФ и провинция Хайнань направят $500 млн на инновационные и туристические проекты

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, совместный фонд РФПИ и китайской China Investment Corporation) и китайская провинция Хайнань заключили соглашение, направленное на создание совместных проектов в сфере инноваций, туризма и здравоохранения. Объем средств, которые стороны направят на их реализацию, составит до $500 млн, сообщает пресс-служба РФПИ.

"В провинции Хайнань сосредоточены уникальные возможности для туризма и отдыха, передовой научный, культурный и образовательный потенциал. Все это создает предпосылки успешного инвестиционного сотрудничества для РКИФ, его портфельных компаний и партнеров, чей опыт уже сегодня востребован в провинции Хайнань", - приводит пресс-служба слова генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Проекты будут осуществляться как на территории России, так и в провинции Хайнань, отмечают в пресс-службе.

Соглашение реализуется в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и двустороннего инвестиционного сотрудничества России и Китая.