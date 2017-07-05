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Госдума приняла во II чтении законопроект о соглашениях по дотациям субъектам РФ

Экономика и бизнес
5 июля, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Проект был внесен в связи с изменением условий предоставления регионам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о новом порядке заключения соглашения субъекта Федерации с Минфином о предоставлении дотаций из федерального бюджета. Законопроект был инициирован Советом Федерации.

Проект был внесен в связи с изменением условий предоставления регионам дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности - в конце 2016 года по инициативе правительства были приняты поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым высшие должностные лица субъектов РФ, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, заключают с Минфином соглашение об условиях предоставления дотации. Требования к такому соглашению определяются постановлением правительства. По мнению членов Совета Федерации, эта норма нуждается в смягчении формулировки, поскольку дотации являются неотъемлемой часть доходов бюджета субъекта РФ, согласно нормам Бюджетного кодекса.

Согласно законопроекту, Минфин и высшие должностные лица субъектов РФ, получающие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, заключают соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов регионов. Ужесточение условий предоставления дотаций возможно по отношению к тем регионам, в бюджетах которых доля дотаций в течение двух из трех последних лет превышала 40% объема собственных доходов и которые не выполнили прежние обязательства соглашения по дотациям.

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