Госдума приняла закон о совершенствовании клиринговой деятельности

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании регулирования клиринговой деятельности и деятельности центрального контрагента.

Закон обязывает участника клиринга учитывать товар клиента на отдельном счете, отдельно от собственного имущества. Кроме того, участник клиринга будет обязан вести отдельный внутренний учет товара, переданного ему клиентами. Запрещается учет имущества участника клиринга на специальном торговом товарном счете участника клиринга, на котором учитывается имущество только его клиентов. Также запрещается обращение взыскания по долгам участника клиринга на имущество его клиентов, вводится обязанность участника клиринга открыть и вести отдельный счет для одного своего клиента, если таким клиентом заявлено соответствующего требование.

Документ призван способствовать появлению новых инструментов денежного рынка - сделок по размещению денежных средств (депозитных договоров) с одновременным размещением их по договорам РЕПО. Законом предложен правовой механизм защиты имущества клиента - участника клиринга на товарном рынке. Этот механизм будет действовать по аналогии с действующими режимами специального торгового банковского счета участника клиринга, а также специального брокерского счета, открываемого в соответствии с федеральным законом "О рынке ценных бумаг". Расширяются полномочия центрального контрагента, который теперь сможет урегулировать ситуации, возникающие при риске дефолта у клиентов участников клиринга, то есть на более ранней стадии, чем это возможно делать в настоящее время.

Закон вносит изменения вносятся в федеральные законы "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", "Об организованных торгах", "Об исполнительном производстве", "О банках и банковской деятельности" и ряд других законов.

Ко второму чтению документа были уточнены некоторые полномочия ЦБ по регулированию клиринговой деятельности и деятельности оператора товарных поставок. В частности, речь идет об установлении требования к расчету минимальной величины выделенного капитала центрального контрагента, требования к условиям оказания услуг оператора товарных поставок, а также о принятии решения о прекращении статуса центрального контрагента. Банк России также наделяется полномочиями по установлению перечней рейтинговых агентств, рейтинги которых используются при реализации ЦБ функций регулирования в сфере клиринга.