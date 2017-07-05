Более 20 инвестпроектов могут войти в госпрограмму развития Дальнего Востока

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально- экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона рассматривает в среду 22 инвестиционных проекта, которые могут быть включены в госпрограмму развития макрорегиона. Об этом за открытой части заседания сообщил заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы рассмотрим 22 инвестиционных проекта, которые предлагается включить в государственную программу социально- экономического развития Дальнего Востока", - сказал он.
"В этих проектах заинтересованы не только частные инвесторы, заинтересовано государство. Мы во всех проектах заинтересованы, которые реализуются на территории страны и на территории Дальнего Востока", - пояснил Трутнев.
Зампред правительства отметил, что подкомиссия рассмотрит возможные изменения реализации проекта транспортно-логистического комплекса Ванино, а также три проекта Фонда развития Дальнего Востока.
"Четвертый вопрос - изменение границ уже существующих территорий опережающего развития, потому что появляются новые инвесторы, расширение границ поможет реализовать их инвестиционные проекты", - отметил Трутнев.