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Госдума приняла в II чтении проект о льготах по налогу на прибыль для гостиниц ДФО

Экономика и бизнес
5 июля, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Льгота носит срочный характер и будет действовать до 31 декабря 2021 года

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий льготы для собственников гостиниц в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) - для них будет действовать нулевая ставка налога на прибыль до конца 2021 года.

Законопроект предусматривает предоставление нулевой ставки по налогу на прибыль для налогоплательщиков, которые на территории ДФО занимаются туристско-рекреационной деятельностью. Перечень таких видов деятельности будет устанавливаться правительством РФ. Льгота носит срочный характер и будет действовать до 31 декабря 2021 года.

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Предполагается, что нулевая ставка будет предоставлена при выполнении следующих условий: организации должна принадлежать гостиница или иное средство размещения на территории ДФО, доходы от туристско-рекреационной деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов налогоплательщика, она не должна применять пониженную ставку по налогу на прибыль по иным основаниям, а также не производить в данном налоговом периоде операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также не иметь обособленных подразделений вне территории ДФО.

Если организация не соблюдает хотя бы одно этих из условий, а также если она не предоставила в установленные сроки соответствующие сведения, применяется налоговая ставка в 20% к налоговому периоду, в котором условия не соблюдались, либо если сведения не были представлены в установленный срок. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой соответствующих сумм пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным днем уплаты налога либо авансового платежа по налогу.

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