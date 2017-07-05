Госдума приняла во втором чтении проект об освобождении от НДС лизинга медизделий

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость (НДС) лизинга жизненно необходимых медицинских изделий.
В настоящее время, согласно Налоговому кодексу РФ, от обложения НДС освобождена реализация важнейших и жизненно необходимых медицинских изделий по перечню, утвержденному правительством РФ. При этом операции по передаче таких медицинских изделий по договорам финансовой аренды (лизинга) с последующим выкупом облагаются НДС в общеустановленном порядке.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что принятие документа необходимо для выравнивания условий обложения НДС операций по передаче указанных изделий в лизинг и по их реализации.
Документ инициирован правительством в рамках исполнения плана мероприятий "Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере".
Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта от НДС также освобождается реализация входных билетов и абонементов на посещение зрелищно-развлекательных мероприятий и аттракционов в океанариумах.