Медведев: государство перейдет от очных проверок бизнеса к дистанционным

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ГОРКИ, 5 июля. /ТАСС/. Органы контроля и надзора в РФ перейдут от очных проверок бизнеса к дистанционным. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании, посвященном ходу реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".
"Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фото- и видеофиксации и так называемого интернета вещей", - сказал Медведев.
По его словам, для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами и шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду в сфере контроля и надзора. Методы дистанционного контроля в ряде мест уже применяются и доказали свою экономическую эффективность, отметил премьер. "Все эти практики можно тиражировать", - сказал глава правительства.