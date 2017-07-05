Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: государство перейдет от очных проверок бизнеса к дистанционным

Экономика и бизнес
5 июля, 12:47 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 5, июля. /ТАСС

Премьер-министр подчеркнул, что для осуществления этих планов, в частности, необходимо наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРКИ, 5 июля. /ТАСС/. Органы контроля и надзора в РФ перейдут от очных проверок бизнеса к дистанционным. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании, посвященном ходу реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

Смотрите также

Чайка считает, что проверки полиции парализуют работу бизнеса

"Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фото- и видеофиксации и так называемого интернета вещей", - сказал Медведев.

По его словам, для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами и шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду в сфере контроля и надзора. Методы дистанционного контроля в ряде мест уже применяются и доказали свою экономическую эффективность, отметил премьер. "Все эти практики можно тиражировать", - сказал глава правительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
5
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
6
Мемориальная доска Колчаку демонтирована в Санкт-Петербурге
7
Австралийские ученые рассчитали с точностью до 100 км местонахождение Boeing MH370
Темы дня
Реклама