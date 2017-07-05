Чайка считает, что проверки полиции парализуют работу бизнеса

ГОРКИ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции, проводя проверки бизнес-структур, парализуют их работу и наносят ущерб предпринимательской деятельности. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на селекторном совещании по вопросам реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", которое проводит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Спросите любого из представителей бизнеса - визиты кого из проверяющих создают наибольшие проблемы. Ответ будет однозначным - сотрудников полиции. Под видом гласных оперативных мероприятий они могут появиться в любой организации, изъять документацию, оргтехнику, парализовать работу", - сказал Чайка.

Он напомнил, что еще в 2013 году, выступая в Совете Федерации, предложил установить обязательное согласование подобных проверок прокурорами. "Однако соответствующее законодательное предложение, поддержанное Общественной палатой и бизнес-сообществом, торпедируется Министерством внутренних дел и другими силовиками и до сих пор не организовано", - добавил генпрокурор.

По словам Чайки, за последние три года при проведении более 19 тыс. гласных оперативных мероприятий подразделениями МВД допущено свыше 2 тыс. нарушений, а возбуждением уголовного дела закончилось менее 15% обследований.

"Спрашивается, зачем в остальных случаях сотрясали бизнес-структуры? По данным прокуроров, МВД в целом является одним из лидеров по числу допущенных нарушений в ходе реализации контрольных полномочий в отношении предпринимателей. Свыше 4 тыс. в 2016 году. Больше только у МЧС - почти 6 тыс.", - сообщил он.

Кроме того, по слова Чайки, прокурорами вскрыто около 4 тыс. нарушений в деятельности органов Роспотребнадзора, свыше 2 тыс. - Ростехнадзора и Ространснадзора, по 1 тыс. в Росреестре и в Росприроднадзоре.

Согласование проверок с прокуратурой

Чайка также заявил, что значительное количество внеплановых проверок бизнеса не проходит согласования в органах прокуратуры. "На сегодня огромное количество внеплановых проверок вообще не согласовывается с органами прокуратуры. В соответствии с законодательством утверждению подлежит лишь 3% от общего числа. В 2015-2017 годах мы только санкционировали 75 тыс. проверок из 2,5 млн внеплановых проверок", - сказал Чайка.

Он сообщил, что по поручению президента России разработан законопроект, "устраняющий данную диспропорцию". Чайка отметил, что проект закона положительно оценивается объединениями предпринимателей. "С учетом позиции государственно-правого управления президента, он [законопроект] направлен в правительство для формирования консолидированного мнения и согласования. Прошу вас, глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич, поддержать нашу инициативу", - обратился Чайка к премьер-министру.