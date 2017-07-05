Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Инвесторам из КНР предложили принять участие в создании транспортного хаба в Домодедове

Экономика и бизнес
5 июля, 13:49 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 5, июля /ТАСС

Власти региона также пригласили китайских инвесторов принять участие в создании особой экономической зоны на территории Московской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОГОРСК, 5 июля /ТАСС/. Власти Московской области предложили китайским инвесторам принять участие в строительстве транспортного хаба в подмосковном Домодедове. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Мы считаем крайне перспективным проект по строительству крупного транспортного хаба или контейнерного порта, который планируется к расположению на территории Домодедово", - сказал Буцаев, добавив, что власти рассчитывают, что китайские партнеры рассмотрят возможность вхождения в этот проект.

По словам зампреда правительства региона, новый хаб - это одна из частей большого Шелкового пути, который прорабатывается совместно несколькими странами. Кроме того, власти региона пригласили инвесторов из Китая поучаствовать в создании еще одной особой экономической зоны на территории региона.

"Мы к ее созданию приглашаем в том числе и китайских партнеров. Они (китайские партнеры - прим. ТАСС) могут являться инвесторами в создании как инфраструктуры, так и непосредственно предприятий на территории ОЭЗ. Мы в основном, конечно, ждем их как резидентов ОЭЗ. Сейчас рассматривается несколько площадок. Основная - Домодедовская", - резюмировал Буцаев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
5
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
6
Мемориальная доска Колчаку демонтирована в Санкт-Петербурге
7
Австралийские ученые рассчитали с точностью до 100 км местонахождение Boeing MH370
Темы дня
Реклама