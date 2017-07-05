Инвесторам из КНР предложили принять участие в создании транспортного хаба в Домодедове

КРАСНОГОРСК, 5 июля /ТАСС/. Власти Московской области предложили китайским инвесторам принять участие в строительстве транспортного хаба в подмосковном Домодедове. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Мы считаем крайне перспективным проект по строительству крупного транспортного хаба или контейнерного порта, который планируется к расположению на территории Домодедово", - сказал Буцаев, добавив, что власти рассчитывают, что китайские партнеры рассмотрят возможность вхождения в этот проект.

По словам зампреда правительства региона, новый хаб - это одна из частей большого Шелкового пути, который прорабатывается совместно несколькими странами. Кроме того, власти региона пригласили инвесторов из Китая поучаствовать в создании еще одной особой экономической зоны на территории региона.

"Мы к ее созданию приглашаем в том числе и китайских партнеров. Они (китайские партнеры - прим. ТАСС) могут являться инвесторами в создании как инфраструктуры, так и непосредственно предприятий на территории ОЭЗ. Мы в основном, конечно, ждем их как резидентов ОЭЗ. Сейчас рассматривается несколько площадок. Основная - Домодедовская", - резюмировал Буцаев.