S&P улучшило прогноз по рейтингам Газпромбанка до "стабильного"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах Газпромбанка на "стабильный" с "негативного", сами рейтинги подтверждены на уровне "ВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Аналогичному действию подверглись рейтинги двух дочерних банков Газпромбанка - швейцарского Gazprombank (Switzerland) Ltd. и люксембургского Bank GPB International S.A.