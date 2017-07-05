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S&P улучшило прогноз по рейтингам Газпромбанка до "стабильного"

Экономика и бизнес
5 июля, 13:53 UTC+3

Сами рейтинги подтверждены на уровне "ВВ+"

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах Газпромбанка на "стабильный" с "негативного", сами рейтинги подтверждены на уровне "ВВ+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Аналогичному действию подверглись рейтинги двух дочерних банков Газпромбанка - швейцарского Gazprombank (Switzerland) Ltd. и люксембургского Bank GPB International S.A.

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