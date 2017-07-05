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Подмосковье намерено экспортировать сельскохозяйственные продукты в Китай

Экономика и бизнес
5 июля, 14:29 UTC+3 КРАСНОГОРСК область/ 5, июля /ТАСС

Для экспорта регион планирует использовать специальную платформу по электронной торговле продуктами питания

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© Александр Щербак/ТАСС

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 5 июля /ТАСС/. Подмосковные фермеры могут начать поставлять сельскохозяйственную продукцию в Китай через специальную электронную платформу, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

"Мы планируем экспортировать в Китай продукты сельхозназначения, произведенные на территории Подмосковья, для этого хотим воспользоваться той платформой, которая была создана российскими компаниями по электронной торговле продуктами питания, произведенными в РФ, и, в частности, в Подмосковье", - сказал он.

Товарооборот между Китаем и Московской областью за первое полугодие 2017 года составил $3,5 млрд, по словам Буцаева. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года он вырос на 20%.

5 июля делегация правительства региона во главе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым провели рабочую встречу с официальной делегацией китайской провинции Хэйлунцзян во главе с председателем Китайской части совета, первым секретарем Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжан Цинвэем. В рамках встречи обсуждались вопросы по развитию межрегионального сотрудничества.

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