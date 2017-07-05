Путин: формирование цифровой экономики - вопрос нацбезопасности РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности РФ.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества, - отметил он. - Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний".

Глава государства напомнил, что в тесном контакте с деловым и экспертным сообществом правительство подготовило программу по развитию цифровой экономики, которая рассчитана на десятилетия. Путин подчеркнул, что за последние годы Россия заметно продвинулась по многим направлениям цифрового развития. По его данным, по динамике распространения широкополосного доступа и беспроводных сетей РФ находится на уровне ведущих стран. Он привел статистику Росстата, согласно которой с 2010 по 2016 годы число домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло с 48,4% до 74,8%. При этом средняя скорость интернета в России в 2016 году увеличилась на 29%, что сопоставимо с Францией и Италией.

Определиться с объемом средств

Путин сравнил задачу развития цифровой экономики РФ с электрификацией страны в XX веке. По его мнению, развитие цифровой экономики - беспрецедентный по своему масштабу и влиянию проект. "Его действительно сравнивают с теми прорывными преобразованиями, которые на разных исторических этапах позволяли России сделать серьезный шаг вперед, укрепить свою позицию в мире. В их ряду - строительство железных дорог в конце XIX века или электрификация страны первой половины XX века", - сказал Путин.

Он потребовал определиться с объемами средств, выделяемых на развитие этой сферы, повысить эффективность их использования. "В текущем году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 млрд рублей, я прошу предложить конкретные решения по повышению эффективности использования этих денег", - заявил глава.

По его словам, также необходимо "четко определиться с источниками, механизмами и объемами финансирования программ развития цифровой экономики".

Президент также поручил определить конкретные сроки выполнения задач по развитию цифровой экономики. Путин напомнил, что, выступая в июне на Петербургском международном экономическом форуме, он указал на необходимость ликвидации правовых барьеров на пути внедрения передовых технологий, создания опорной инфраструктуры для цифровой экономики, обеспечения всеобщей цифровой грамотности и запуска поддержки отечественных IT-компаний.

"Считаю необходимым назначить ответственных за каждое из этих направления [развития цифровой экономики], обозначить конкретные целевые показатели и сроки решения этих задач", - сказал президент.

Он подчеркнул, что проект развития цифровой экономики носит сквозной характер "и охватывает все без исключения сферы жизни, напрямую влияет на деятельность наших компаний, касается каждого гражданина". "Поэтому нужно выстроить эффективную схему управления, которая будет соответствовать сложности решаемых задач, позволит объединить усилия [разных] уровней власти, бизнеса, научных и исследовательских организаций", - поставил задачу глава государства.

Москва - в числе лидеров

Также Путин отметил, что Москва вошла в число лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде. "Наша столица Москва входит в число мировых лидеров по применению цифровых технологий в современной городской инфраструктуре, опережая такие мегаполисы как Торонто, Токио, Гонконг, Барселона и Сидней", - отметил глава государства. Президент констатировал, что по отдельным индексам Москва входит в тройку лидеров, а, например, по уровню использования цифровых сервисов при взаимодействии государства с гражданами - на первом месте в мире.

Путин также упомянул и о создании инфраструктуры для реализации инновационных решений, где Москва находится на втором месте в мире. По созданию новых бизнес-моделей на основе массового внедрения передовых технологий российская столица - на третьем месте. "Сергей Семенович (Собянин) расскажет, как он добился этих результатов, но это значит, что у нас есть компетенции, есть возможность развивать и другие территории таким же образом", - подчеркнул Путин, отметив при этом, что все понимают, что Москва, по сравнению с другими городами страны, все же обладает рядом преимуществ.

Президент, кроме того, отметил, что к началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд рублей. Благодаря высокому уровню компетенций российских IT-специалистов компании РФ предлагают уникальные программные решения, которые используются в том числе и при создании "умных городов".

Задействовать все ресурсы

Путин призвал задействовать все имеющиеся у России ресурсы для того, чтобы совершить рывок в развитии цифровой экономики.

"Один из наших коллег в одной из арабских стран, бывший министр нефти, как-то сказал: "Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии". Они появляются в мире и тот, кто опоздает в этом соревновании, мгновенно, во всяком случае очень быстро, попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса, - сказал президент. - Россия не может ни в коем случае этого допустить и, главное, что у нас есть все шансы, все возможности, используя те факторы, о которых я уже сказал. Их нужно максимально использовать для того, чтобы обеспечить этот рывок, этот прорыв в будущее".

Российский лидер заметил, что, возможно, среди россиян есть те, кто задается вопросом: "Зачем вообще нужен переход к цифровой экономике, ведь у нас все есть: у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причем самые разные, и черные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы?".

Президент также добавил, что в целом технологическое развитие идет также неплохо, имеется хорошая интеллектуальная база, "но нам нужен с вами рывок, вот что нужно, и нужно его обеспечить", - заключил глава государства.

Путин предложил принять план развития цифровой экономики, предложенный правительством, с учетом прозвучавших в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам предложений и поправок.