Нацбанк Украины прогнозирует потери от национализации Приватбанка в 7% ВВП

КИЕВ 5 июля. /ТАСС/. Потери Украины в связи с решением о переходе Приватбанка в государственную собственность уже достигли 5% ВВП и вырастут еще до 7%. Такой прогноз приведен в решении Совета Национального банка Украины (НБУ), опубликованном в среду на официальном сайте регулятора.

"Для пополнения капитала Приватбанка, по оценкам Национального банка, государство уже потратило эквивалент почти 5% ВВП. Учитывая принятое во второй половине июня 2017 года решение о дополнительной докапитализации этого банка на сумму 38,5 млрд гривен (около $1,4 млрд по текущему курсу), указанные расходы государства могут вырасти до около 7% ВВП", - говорится в документе.

Совет НБУ также констатировал недостаточную работу правления банка по обеспечению надзора за деятельностью Приватбанка. "Запоздалые действия правления Национального банка не способствовали принятию своевременных мер по стабилизации ситуации и минимизации финансовых потерь", - отмечается в документе.

Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре 2016 года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В Нацбанке тогда заявляли, что государство было вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране. На момент национализации Нацбанк определил общую потребность банка в капитале на сумму 148 млрд гривен (около $5,6 млрд по текущему курсу).

В результате вхождения государства в капитал Приватбанка его доля в банковском секторе Украины достигла более половины. Как отмечается в решение Совета НБУ, "превалирующая доля государства в банковском сегменте сейчас является одним из основных системных рисков финансовой системы Украины".

Международные резервы

Международные резервы Украины выросли на 16% за первое полугодие 2017 года и составили $17,9 млрд, сообщила пресс-служба НБУ.

"Международные резервы Украины 1 июля 2017 года составили $17,9 млрд [в эквиваленте], по предварительным данным", - говорится в сообщении. Таким образом, за первое полугодие 2017 года они выросли на 16%, а по итогам июня рост составил 2%.

Благоприятная ситуация на внешних рынках, пояснили в пресс-службе, позволила Национальному банку покупать валюту для пополнения международных резервов, не создавая при этом помех для укрепления гривны. В то же время средства из резервов использовались для осуществления платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте в сумме $5,8 млн, информируют в НБУ.