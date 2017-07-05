Расходы на программу цифровой экономики РФ составят около 100 млрд руб. в год

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Расходы на реализацию программы цифровой экономики РФ составят около 100 млрд руб. в год, значительная часть средств уже заложена в бюджете. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, выступая на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Текущая оценка объема ежегодных затрат в рамках операционного плана, который нам предстоит разрабатывать и утверждать, составляет около 100 млрд руб. Хочу подчеркнуть, что значительная часть этих средств действительно уже содержится в расходах федерального бюджета - нам предстоит их консолидировать, определить единую техническую политику и единые правила игры", - сказал министр, уточнив, что правительство готовит такие предложения.

Никифоров отметил, что на реализацию программы частично потребуется и выделение дополнительных средств из бюджета.

По словам главы Минкомсвязи, программа "Цифровая экономика" - это не операционный документ, а фиксация целей на 2024 г. "Двигаться к ним (этим целям) будем в рамках операционного документа - так называемого скользящего трехлетнего плана", - пояснил он.

Предполагается, что этот план должен утверждаться правительством и ежегодно уточняться, отметил министр. Трехлетний план будет содержать более детальные цели, конкретные шаги по направлению к обозначенным целям, определенные "вехи" и, в том числе, источники финансирования. "По каждому направлению такой перечень целей, задач, сроков их реализации определен", - заявил глава министерства.

Никифоров также отметил, что для реализации всего комплекса мер по развитию цифровой экономики России потребуется "принципиально иная модель управления реализации и финансового обеспечения программы".

Правительство РФ в ходе работы над программой обсуждало создание отдельного фонда цифровой экономики объемом примерно 100 млрд руб., однако окончательного решения принято не было.

Подготовка специалистов

Никифоров добавил, что для эффективного развития цифровой экономики нужно подготовить 1 млн IT-специалистов.

"Если говорить о программистах, то у нас их сегодня 500 тыс. человек. Мы считаем, что должный технологический задел (для развития цифровой экономики - прим. ред.) мы сможем обеспечить, если будем наращивать и ставить целевую задачу достигать уровня в 1 млн занятых в сфере информационных технологий", - сказал он.

Никифоров отметил, что успешное развитие цифровой экономики будет происходить только тогда, когда люди будут обладать необходимыми знаниями, навыками и опытом. "Это компетенции в широком смысле слова. Это не только разработчики программного обеспечения, это переоценка всего подхода к специалистам высокой квалификации во многих сферах", - пояснил он.