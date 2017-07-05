Ростех планирует запустить первую "фабрику будущего" до конца года

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Государственная корпорация "Ростех" планирует запустить первую "фабрику будущего" до конца текущего года. Об этом сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Фабрики будущего" - новый формат промышленных площадок, объединяющий в себе технологии и бизнес-решения.

"Первую подобную фабрику ("фабрику будущего" - прим. ТАСС) Ростех планирует запустить уже до конца текущего года. В рамках данного проекта на базе ОДК "Сатурн" создается испытательный полигон для отработки технологий, которые применимы, в частности, при изготовлении сложных авиационных деталей. Всего к 2035 году в России должно было создано около 40 "фабрик будущего", - сказал он.

Также к этому времени будет создано 25 испытательных полигонов и 15 экспериментально-цифровых центров сертификации, отметил он.

Минпромторг сейчас реализует отдельную программу разработки межотраслевых стандартов по таким направлениям, как киберфизические системы, математическое моделирование, промышленный "интернет вещей", "умное производство" и "умные города" в рамках цифровизации промышленности.

Министр отметил, что формирование технологической и регуляторной основы позволит в полном объеме развернуть процесс создания сети "фабрик будущего".