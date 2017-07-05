Экспорт российского софта в 2017 году может вырасти на 15,4%

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совокупная экспортная выручка российских производителей программного обеспечения (ПО) в 2017 году может вырасти на 15,4%, в то время как по итогам 2016 года этот показатель увеличился на 18,8%. Такие результаты содержатся в исследовании "Перспективы российских IT-разработок на глобальном рынке", которое было представлено на пресс-конференции в ТАСС.
Исследование было проведено по инициативе компании SAP СНГ при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ, организации "Руссофт" и Ассоциации брокеров инноваций и технологий. В опросе в рамках исследования приняли участие более 200 компаний, заинтересованных в экспортных разработках для бизнеса.
Генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев пояснил журналистам, что рост экспорта ПО на 15,4% следует воспринимать как позитивную динамику. "Экспорт растет накопленным итогом. Я не чувствую большого замедления. Мы говорим о росте, особенно валютном, - это позитивная цифра", - уточнил он.
Показатель роста в 15,4% было получен как среднее арифметическое значение по всем компаниям, участвовавшим в опросе, добавил Гонтарев. При этом представители крупных компаний ожидают роста экспортной выручки по итогам 2017 года на 20-30%.
По мнению Гонтарева, замедление темпов роста может быть связано с рядом факторов, среди которых есть геополитические. "Переход в другие юрисдикции разработчиков - это, наверно, один из факторов, которые имеют место быть", - отметил он.
Согласно опросу, 72% компаний занимаются созданием продуктов на экспорт, либо уже имеют готовые решения. Еще 20% планируют выйти на иностранные рынки в ближайшие два - три года.