Экспорт российского софта в 2017 году может вырасти на 15,4%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Совокупная экспортная выручка российских производителей программного обеспечения (ПО) в 2017 году может вырасти на 15,4%, в то время как по итогам 2016 года этот показатель увеличился на 18,8%. Такие результаты содержатся в исследовании "Перспективы российских IT-разработок на глобальном рынке", которое было представлено на пресс-конференции в ТАСС.

Исследование было проведено по инициативе компании SAP СНГ при поддержке Аналитического центра при правительстве РФ, организации "Руссофт" и Ассоциации брокеров инноваций и технологий. В опросе в рамках исследования приняли участие более 200 компаний, заинтересованных в экспортных разработках для бизнеса.

Генеральный директор SAP СНГ Павел Гонтарев пояснил журналистам, что рост экспорта ПО на 15,4% следует воспринимать как позитивную динамику. "Экспорт растет накопленным итогом. Я не чувствую большого замедления. Мы говорим о росте, особенно валютном, - это позитивная цифра", - уточнил он.

Показатель роста в 15,4% было получен как среднее арифметическое значение по всем компаниям, участвовавшим в опросе, добавил Гонтарев. При этом представители крупных компаний ожидают роста экспортной выручки по итогам 2017 года на 20-30%.

По мнению Гонтарева, замедление темпов роста может быть связано с рядом факторов, среди которых есть геополитические. "Переход в другие юрисдикции разработчиков - это, наверно, один из факторов, которые имеют место быть", - отметил он.

Согласно опросу, 72% компаний занимаются созданием продуктов на экспорт, либо уже имеют готовые решения. Еще 20% планируют выйти на иностранные рынки в ближайшие два - три года.