Россия в 2016-2017 сельхозгоду экспортировала 35,5 млн т зерна

КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Россия в 2016-2017 сельхозгоду, который завершился 30 июня, экспортировала рекордные 35,5 млн т зерна, включая 27,1 млн т пшеницы.

Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Мы закончили год с плюсом - 35,5 млн тонн (зерна - прим. ред.), это плюс 5%. Пшеницы экспортировали 27,1 млн тонн (рост на 10% - прим. ред.)", - сказал министр.

Ранее Минсельхоз США опубликовал результаты прошлого сезона, согласно которым страна экспортировала 28,1 млн т пшеницы. Таким образом, Россия уступила США мировое лидерство по экспорту пшеницы, но осталась в тройке лидеров.

В 2015-2016 сельхозгоду Россия экспортировала 24,6 млн тонн пшеницы, став мировым лидером по этому показателю. Минсельхоз ожидал сохранения статуса лидера по итогам 2016-2017 сельхозгода.

Ткачев также отметил, что снижение урожая зерна в 2017 г. до 100-105 млн т из-за плохой погоды не приведет к нехватке хлеба. Установившаяся летом во многих регионах РФ холодная и дождливая погода привела к отставанию темпов уборочной кампании от прошлого сезона. Если в 2016 г. на 5 июля было собрано 4 млн т зерна, то в этом - 1,5 млн т.

"Мы серьезно отстаем по темпам, а значит, отстаем и по урожайности. Много природных катаклизмов было в этом году - и засухи, и наводнения, и град. Все это, конечно, сказалось на гибели посевов. Нам приходилось пересевать, придется сегодня проводить очень серьезные работы по уходу (за растениями - прим. ред.). Это повлияет на урожайность в целом", - сказал Ткачев.

В результате, по прогнозу министра, урожай зерна в 2017 г. может составить 100-105 млн т против рекордных 120 млн т в прошлом году. "Тем не менее хочу сказать, что даже 100-105 млн т зерна вполне достаточно, потому что 40 млн т (пойдут) на кормовые цели, 20 млн т - на продовольственные цели, 10 млн т - на семена и 37-38 млн т - на экспорт. Поэтому мы без хлеба не останемся в любом случае", - заверил министр.

Глава Минсельхоза надеется, что в будущем, когда "погода будет нам помогать" Россия вернется к урожаю в 120 млн т. "Даже 120 млн т для нас не предел, 130-150 млн т зерна - это то, что мы должны получать через 10 лет", - отметил Ткачев.

Финансирование госпрограммы развития АПК

Министр рассчитывает, что финансирование госпрограммы развития агропромышленного комплекса (АПК) в 2018 г. может составить порядка 240 млрд руб. "Сейчас на площадке правительства идет достаточно бурное обсуждение проекта федерального бюджета на 2018 год. Мы бы хотели, чтобы цифра (финансирования госпрограммы развития АПК - прим. ред.) составляла порядка 240 млрд руб. Мы понимаем, как мы будем стимулировать наше производство и поддерживать наши слабые места. Мы будем говорить о животноводстве, растениеводстве, науке, без которой мы не можем уверенно вперед двигаться", - сказал Ткачев.

В 2017 году на финансирование программы было предусмотрено 215,9 млрд руб. (базовый сценарий), еще 13,7 млрд руб. выделено Минсельхозу из резервного фонда правительства на субсидирование производителей сельхозтехники. Кроме того, поправки в бюджет, утвержденные на прошлой неделе, предусматривают дополнительное финансирование на развитие АПК в размере 10 млрд руб.