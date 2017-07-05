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Греф указал на необходимость помощи государства в разработке квантового компьютера

Экономика и бизнес
5 июля, 16:37 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 5, июля. /ТАСС

По мнению главы Сбербанка, технология квантового компьютинга должна быть национализирована

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НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Государство должно оказать помощь российскому бизнесу в разработке квантового компьютера, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Квантовый компьютер. Я не вижу здесь, что бизнес справится с этим. У нас пока плохо с заделами в этой части. И, конечно, здесь нужна серьезная помощь со стороны государства", - сказал Греф, выступая в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Глава Сбербанка отметил, что реализовать проект по созданию квантового компьютера можно, в том числе, при помощи государственно-частного партнерства. "Нам нужны собственные разработки квантового компьютера. Появится на рынке квантовый компьютинг, и разрыв будет гигантский между теми, кто владеет, и тем, кто нет. Технология, конечно, должна быть национализирована у нас", - отметил Греф.

Квантовый компьютер - перспективное направление развития вычислительных машин. В современных компьютерах единицей информации является бит, который может находиться в одном из двух возможных положений - ноль или единица. Единица информации в квантовом компьютере - кубит - в свою очередь может находиться в "суперпозиции", т.е. быть и нулем, и единицей одновременно. Это позволяет значительно ускорить вычисления, а также сделать решаемыми задачи, которые недоступны для любых современных компьютеров.

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