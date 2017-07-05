"Ростелеком" намерен за пять лет вложить 130 млрд руб. в инфраструктуру цифровой экономики

Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузахЭкономика и бизнес 5 июля, 17:11
Чемпион мира по тхэквондо Храмцов перейдет в олимпийский вес до 80 кгСпорт 5 июля, 17:03
Глава Минкомсвязи выступил против переноса срока вступления в силу "пакета Яровой"Экономика и бизнес 5 июля, 17:02
ФК "Уфа" не планирует сокращать бюджет, но оптимизирует расходы на трансферыСпорт 5 июля, 17:00
Футболист ЦСКА Ефремов проведет следующий сезон в аренде в "Оренбурге"Спорт 5 июля, 16:48
Эрдоган полагает, что ФРГ "совершает самоубийство", запрещая ему выступить в ГамбургеМеждународная панорама 5 июля, 16:40
Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" в I полугодии выросли на 8,5%Транспорт 5 июля, 16:38
Бюджет ХК "Динамо" в сезоне-2017/18 составит порядка 2 млрд рублейСпорт 5 июля, 16:38
В Испании полуобнаженные активисты с рогами устроили протест против фестиваля Сан-ФерминОбщество 5 июля, 16:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" в течение пяти лет планирует инвестировать до 130 млрд рублей в базовую инфраструктуру цифровой экономики России - системы передачи информации, центры обработки и хранения данных. Об этом сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
В среду Совет должен рассмотреть проект программы "Цифровая экономика", подготовленный по поручению Владимира Путина.
Программа, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 1 млн человек должны быть развернуты сети 5G.
Планируется также, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT в год.
"Мы планируем в горизонте пяти лет инвестиции в объеме до 130 млрд рублей в развитие систем передачи информации, центров обработки и хранения данных. Это позволит нам почти на 40% увеличить пропускную способность по всей стране, развить глобальные коридоры транзита Европа - Азия для улучшения обмена трафиком с нашими европейскими и азиатскими партнерами и сформировать самую широкую в стране сеть центров обработки данных", - сказал Осеевский.
Он подчеркнул, что создание и развитие базовой инфраструктуры для цифровой экономики России - это задача бизнеса, а не государства.
"Основная задача, которую мы для себя видим, это развитие базовой инфраструктуры. Не думаю, что это должна быть задача государства. Мы считаем, что сегодня бизнес и такие компании, как "Ростелеком", вполне в состоянии обеспечить потребности всех отраслей экономики в создании такой инфраструктуры", - отметил глава "Ростелекома".