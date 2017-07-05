"Ростелеком" намерен за пять лет вложить 130 млрд руб. в инфраструктуру цифровой экономики

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. "Ростелеком" в течение пяти лет планирует инвестировать до 130 млрд рублей в базовую инфраструктуру цифровой экономики России - системы передачи информации, центры обработки и хранения данных. Об этом сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в ходе заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В среду Совет должен рассмотреть проект программы "Цифровая экономика", подготовленный по поручению Владимира Путина.

Программа, в частности, предполагает, что к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 1 млн человек должны быть развернуты сети 5G.

Планируется также, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT в год.

"Мы планируем в горизонте пяти лет инвестиции в объеме до 130 млрд рублей в развитие систем передачи информации, центров обработки и хранения данных. Это позволит нам почти на 40% увеличить пропускную способность по всей стране, развить глобальные коридоры транзита Европа - Азия для улучшения обмена трафиком с нашими европейскими и азиатскими партнерами и сформировать самую широкую в стране сеть центров обработки данных", - сказал Осеевский.

Он подчеркнул, что создание и развитие базовой инфраструктуры для цифровой экономики России - это задача бизнеса, а не государства.

"Основная задача, которую мы для себя видим, это развитие базовой инфраструктуры. Не думаю, что это должна быть задача государства. Мы считаем, что сегодня бизнес и такие компании, как "Ростелеком", вполне в состоянии обеспечить потребности всех отраслей экономики в создании такой инфраструктуры", - отметил глава "Ростелекома".