Глава Сбербанка предложил обучать технологии блокчейн в вузах

НОВО-ОГАРЕВО, 5 июля. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф предложил предусмотреть в ключевых российских вузах программы, в рамках которых студентов будут обучать технологии блокчейн. Такое заявление глава кредитной организации сделал на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Блокчейн. Думаю, что нам здесь никакая помощь не нужна, кроме одной - нужно внести в программу подготовки ключевых вузов специализации соответствующие. Наверное, это единственное, что нам пока нужно. Технологию мы сами доведем, но нам нужна поддержка кадров", - сказал Греф.

Глава Сбербанка также указал на необходимость аккуратного регулирования со стороны государства такой сферы, как обращение виртуальной валюты. "Самое главное, чтобы не было запретов. Сказали, что запретим виртуальную валюту. Сразу же огромное количество перетока дата-центров, занимающихся "майнингом" (способ получения криптовалюты при помощи вычисления компьютерами математических задач - прим. ред.) и технологических стартапов переместились за рубеж. Здесь очень аккуратно надо регулировать, но регулирование, очевидно, потребуется, потому что технология взрывная", - отметил Греф.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.