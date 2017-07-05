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Индексы ММВБ и РТС завершили торги без единой динамики

Экономика и бизнес
5 июля, 19:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Курсы валют растут на фоне резкого снижения стоимости нефти

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торги в среду разнонаправленно: ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже вырос почти на 0,21% - до 1921,38 пункта, РТС снизился на 0,81% - до 1007,88 пункта на фоне ослабления рубля.

Так, по состоянию на 19:00 мск доллар укрепился к рублю на 1,1% - до 60,07 рубля, евро прибавил 1,06% и торгуется на уровне 68,1 рубля. Курсы валют растут на фоне резкого снижения стоимости нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,31% - до $47,97 за баррель.

"В четверг индекс ММВБ может приспуститься до 1909 пунктов, индекс РТС - до 996 пунктов, при снижении рубля на 0,5%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

 

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