Власти Москвы не против налоговых льгот в рамках реновации

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Столичные власти не против налоговых льгот для переселенцев из пятиэтажек в рамках реновации. Существующие сегодня системы с налогами и льготами по вычету в рамках приобретения жилья учтены, сообщил в среду на брифинге с иностранными СМИ в ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы ничего не имеем против налоговых льгот (по реновации - прим. ТАСС). Мы учли существующие сегодня системы с теми налогами и с теми льготами по вычету в рамках приобретения жилья", - сказал он.

Ранее издание "Ведомости", ссылаясь на свои источники в правительстве, сообщило об утверждении проекта отрицательного заключения по законопроекту о налоговых преференциях фонду содействия реновации в Москве и жителям столицы, которые получат жилье от этого фонда.

Депутат Госдумы Николай Гончар ранее внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о налоговых преференциях. Инициатива предполагает освобождение Фонда содействия реновации Москвы (создан столичными властями для исполнения программы реновации и предоставления нового жилья переселенцам из пятиэтажек - прим. ТАСС) от налога на прибыль и НДС, а получателей жилья - от налога на доходы.