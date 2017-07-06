Стратегия экспортного развития Ульяновской области будет разработана к началу 2018 года

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Ульяновские власти разработают стратегию экспортного развития региона в конце 2017 - начале 2018 года. Об этом сообщили ТАСС в Корпорации развития предпринимательства региона.

"Планируется, что в структуру стратегии войдут ключевые ориентиры, а также отраслевые и географические приоритеты развития экспорта. Отдельные разделы будут посвящены формированию системы продвижения товаров из Ульяновской области на зарубежные рынки и механизмам ее реализации. Документ планируют разработать до конца этого - начала следующего года", - сказала собеседница агентства.

По словам губернатора региона Сергея Морозова, одна из важнейших целей для региона на ближайшее время - продвижение местных товаропроизводителей на международные рынки, расширение экспортных границ. "Мы должны сконцентрироваться на участии региональных производителей в выставках международного масштаба, так как на сегодняшний день из-за высокой стоимости немногие могут себе позволить представить свой товар иностранным заказчикам. Для этого нужно разработать меры поддержки на своем, региональном уровне", - приводит слова Морозова его пресс-служба.

Председатель совета директоров Корпорации развития предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов уточнил, что в настоящее время проводится анализ преимуществ различных регионов. Лучшие практики предприятий, успешно работающих на зарубежных рынках, будут применяться на территории области.

Корпорация также работает над утверждением регионального стандарта по развитию экспорта, внедрением концепции продвижения товаров и услуг, произведенных в Ульяновской области. Прорабатывается возможность создания бизнес-представительств региона за рубежом, предполагается, что эти структуры займутся обеспечением торговой инфраструктурой в странах своего присутствия, будут помогать в поиске партнеров предприятиям, прежде всего, начинающим экспортерам.

По данным регионального правительства, большую часть от общего экспорта региона составляет несырьевой экспорт - $228,32 млн. Это 77,8% от общего объема экспорта Ульяновской области и 2,5% в несырьевом экспорте страны. По поставкам продукции деревообработки регион занимает третью позицию в Приволжском федеральном округе (ПФО). По доле экспорта товаров несырьевого сектора регион занимает четвертое место в ПФО, а по доле поставок высокотехнологичной продукции входит в десятку лучших регионов в России.