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Эксперт: на создание российского квантового компьютера потребуется около $100 млн

Экономика и бизнес
5 июля, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Гендиректор Российского квантового центра Руслан Юнусов отметил, что в создание такого компьютера IBM, Microsoft, Intel и Google вкладывают приблизительно по $100 млн, а Alibaba выделяет $150 млн

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Создание в России квантового компьютера, который не уступит зарубежным аналогам, потребует инвестиций в размере около $100 млн. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный директор Российского квантового центра (РКЦ), кандидат физико-математических наук Руслан Юнусов.

Глава Сбербанка Герман Греф ранее заявил, что государство должно помогать российскому бизнесу в разработке квантового компьютера. Реализовывать такой проект, по мнению Грефа, можно было бы при помощи государственно-частного партнерства.

"Сейчас [в России] разработки ведутся, есть программа, поддержанная ФПИ (Фондом перспективных исследований - прим. ТАСС), которая нацелена на то, чтобы в следующем году появился компьютер из двух кубит. Это практически самое начало. Например, в этом году у Google должно быть 50 кубит - в 25 раз больше компьютер. Если мы хотим такого же масштаба уровень, то и инвестиции должны быть соизмеримы, а это порядка $100 млн", - сказал Юнусов.

По словам гендиректора РКЦ, в настоящее время четыре американские компании - IBM, Microsoft, Intel и Google - ведут независимые работы над созданием квантовых компьютеров, при этом каждая компания вкладывает порядка $100 млн. Китайский интернет-гигант Alibaba выделяет $150 млн на создание квантового компьютера.

Квантовый компьютер в России

В России работы по созданию квантового компьютера при поддержке ФПИ ведет консорциум из Российского квантового центра, НИТУ "МИСиС", МФТИ, МИФИ, и Института физики твердого тела РАН. По словам Юнусова, для разработки устройства, которое не будет уступать западным аналогам, потребуется развернуть более масштабный проект и привлечь специалистов из-за границы.

"Но детали в том, что необходима еще и инфраструктура: фабрики, которые сейчас производят микропроцессоры или память, они стоят миллиарды долларов. Специально под квантовый компьютер строить такую фабрику не надо, но хорошо бы иметь доступ к такой фабрике. И здесь надо будет в деталях смотреть, сколько нужно", - уточняет Юнусов.

Квантовый компьютер отличается от обычного тем, что проводит операции не с битами, а с кубитами. Если измерение бита всегда дает "ноль" или "единицу", то кубиты могут быть с некоторой долей вероятности и "нулем", и "единицей". Это позволяет упростить решение многих задач. Такие машины могут решать задачи оптимизации, вести параллельные вычисления, поэтому перспективны с точки зрения развития искусственного интеллекта и big data. Квантовые компьютеры также могу справиться со многими задачами по расшифровке данных.

По мнению Юнусова, квантовые компьютеры - это не замена действующим компьютерам, а скорее расширение их возможностей.

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