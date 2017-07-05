Россия предложит странам ООН вместе бороться с картелями

ЖЕНЕВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Анна Дементьева/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предложит странам ООН изменить подходы к взаимодействию, а также усилить контакты в антимонопольной сфере. В частности, ФАС предлагает создать электронную платформу, в которой будет собираться информация об антиконкурентных делах со всего мира, рассказал в беседе с ТАСС замглавы ведомства Андрей Цыганов.

"Мы хотим, чтобы страны-участники Организации объединенных наций могли более эффективно сотрудничать между собой - не просто в обмене какой-то информацией, а при рассмотрении конкретных нарушений закона, потому что понятно, что если какая-то транснациональная компания хулиганит на российском рынке, значит она хулиганит и в других странах", - заявил он в кулуарах 16-ой межправительственной экспертной группы ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).

По словам Цыганова, комплекса принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками, разработанного еще в 1980 году, в современных условиях недостаточно. "Уже не работают традиционные методы оценки рынка, в случаях интернет-торговли или дела против Google. Те способы международного сотрудничества, когда мы сидим и долго обмениваемся письмами, ждем по несколько месяцев реакции, в условиях, когда все в современном мире происходит со скоростью света, со скоростью движения электронов, - это уже XIX век", - отметил он.

План ФАС

ФАС подготовила проект, который предлагает странам ООН плотнее взаимодействовать при расследовании дел и принятии решений. В частности, это может касаться антиконкурентных действий мировых корпораций и международных картелей, отметил Цыганов.

"Завтра этот проект будет представлен здесь официально, будет представлять его Игорь Юрьевич Артемьев (глава ФАС - прим. ред.) лично, мы очень надеемся, что он будет поддержан, не вызовет отторжение и противодействие", - рассказал он.

Цыганов пояснил, что проект не касается самих правил конкуренции. "Он касается именно инструментов взаимодействия между конкурентными ведомствами: какие формы сотрудничества являются законными, какие нет, можно ли раскрывать конфиденциальную информацию, полученную в ходе расследования, какие нужны механизмы защиты этой конфиденциальной информации", - сказал он.

Кроме того, ФАС предлагает создать электронную платформу, в которой будет собираться информация об антиконкурентных делах со всего мира. "Такого рода общедоступные или, наоборот, с ограниченным доступом системы хранения big data, связанные с вопросами конкуренции, тоже необходимо создавать", - подчеркнул Цыганов.

Замглавы ФАС отметил, что международная кооперация и использование цифровых технологий особенно важны условиях появления новых вызовов современной экономики - таких, как, например, торговые роботы.

Случай Google

В вопросах рассмотрения антимонопольные дел против крупных международных компаний крайне важна скорость реакции и кооперация с антимонопольными ведомствами других стран, уверен Цыганов.

"Понятно, что проблема того же самого Google - она не российская, она всемирная. Мы рассмотрели дело, которое касается магазинов приложений, а ЕК только что приняла окончательное решение по другому аспекту деятельности этой компании, который связан с продвижением сайтов собственных продуктов. Понятно, что такого рода действия происходят везде, в разных странах. Понятно, что здесь нужно обмениваться информацией и, возможно, даже принимать согласованные решения", - пояснил Цыганов.

Международное сотрудничество может ускорить расследования антимонопольных дел и позволит быстрее восстанавливать конкуренцию на рынке, добавил он. "Если бы более эффективным и интенсивным было сотрудничество, то можно было бы более эффективно и быстро решать определенные вопросы, ловить и наказывать нарушителей, а главное - корректировать ситуацию на рынке", - указал Цыганов.

Конвенция по борьбе с картелями

"Мы сейчас идем по двум трекам: первый - это инструментарий международного сотрудничества, второй - это документ более серьезный и жесткий - международная Конвенция по борьбе с картелями, которая будет обязательна к исполнению", - отметил замглавы ФАС.

Он добавил, что принятие странами ООН такой Конвенции - это более длительный процесс, однако российское ведомство уверено, что "международные картели - это зло", с которым нужно бороться не в рамках национальных органов, а сообща. "Картели практически все являются транснациональными, за исключением местечковых. Все действительно крупные картели - международные, в них участвуют компании со всех континентов", - сказал Цыганов.

При этом, по его словам, существует проблема, связанная с тем, что некоторые страны борются с такими картелями на своей территории, но позволяют так называемые "экспортные картели". "Но мы живем в одном мире, и если ты разрешаешь компаниям между собой договариваться (о картелях - прим. ред.) для того, чтобы людям, которые живут за пределами твоей страны, было плохо, это недопустимая ситуация", - подчеркнул замглавы ФАС.