Росреестр в сентябре запустит пилотный проект на основе блокчейна в Новгородской области

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Пилотный проект по внедрению технологии блокчейн в работу Росреестра, реализуемый совместно с Внешэкономбанком, будет запущен в сентябре в Новгородской области. Об этом сообщил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков по итогам первого заседания рабочей группы по применению блокчейна в государственном и корпоративном управлении.

По словам министра экономического развития РФ Максима Орешкина, к проекту будет привлечено Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

"Система Росреестра стоит довольно дорого, и в том виде, в котором она сейчас существует, она бременем лежит на государстве. Она не всегда эффективная и быстрая. Это большие издержки и для населения, и для компаний. Поэтому Росреестр и стал пилотным направлением, где мы будем отрабатывать эту технологию. Первая зона отработки - это зона работы с договорами долевого участия, оформление ипотеки. Этот проект мы будем делать совместно с АИЖК", - рассказал министр.

Он подчеркнул, что сейчас оформление таких сделок занимает "в лучшем случае" около 15 дней. "Мы говорим о том, что сделка в итоге может совершаться одним днем, что радикально ускоряет все процессы в экономике", - отметил Орешкин.

Реализация проекта, по его мнению, позволит существенно сэкономить время и ресурсы.

"Наша задача в этом году - через пилотные проекты понять, как эта технология работает, и уже предложить готовые решения в 2018 году для их дальнейшего тиражирования", - добавил в свою очередь глава Внешэкономбанка.

Сегодня во Внешэкономбанке состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении, возглавляемой первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым.

Цели рабочей группы - координация действий госорганов для внедрения блокчейна в России, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии и формирование механизмов внедрения блокчейна в госорганах.

В состав рабочей группы входят: министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, первый заместитель руководителя аппарата правительства Максим Акимов, заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, замминистра экономического развития и глава Росреестра Виктория Абрамченко и директор департамента информационных технологий и связи правительства Владислав Федулов.