Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущее

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрел и одобрил черновой вариант программы "Цифровая экономика", которая, по словам президента Владимира Путина, позволит России осуществить "прорыв в будущее". Теперь авторам программы предстоит доработать ее с учетом пожеланий членов совета и решить главный вопрос о финансировании, по которому разногласия между ведомствами сохраняются.

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ примерно полгода готовило проект программы развития цифровой экономики России с привлечением представителей других министерств и ведомств, а также представителей бизнеса и экспертов. Программу поручил подготовить Путин в начале декабря 2016 года в своем послании Федеральному собранию. Перед презентацией на госсовете документ обсуждался на площадке правительства.

По словам главы государства, проект развития цифровой экономики в России стоит в одном ряду с такими масштабными преобразованиями, как массовое железнодорожное строительство в XIX веке и электрификация страны в первой половине XX столетия. Путин считает, что развитие цифровой экономики - беспрецедентный по своему масштабу, значению и влиянию на жизнь страны и каждого конкретного человека проект, который предстоит реализовать, "опираясь на накопленный технологический, интеллектуальный потенциал".

Путин призвал задействовать все имеющиеся у России ресурсы для того, чтобы совершить рывок в развитии цифровой экономики. Глава государства уверен, что Россия ни в коем случае не должна отстать в мировой гонке новых технологий.

Зачем России цифровая экономика

Российский лидер заметил, что, возможно, среди россиян есть те, кто задается вопросом: "Зачем вообще нужен переход к цифровой экономике, ведь у нас все есть: у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причем самые разные, и черные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы?". В ходе заседания совета он объяснил, какое значение имеет цифровая экономика для России и каждого ее жителя.

Цифровая экономика станет основой для реформ в масштабах всей страны и затронет каждую компанию и каждого гражданина России, отметил Путин. "Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний", - заявил он.

Согласно проекту программы развития цифровой экономики, к 2025 году 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ в интернет (100 МБит/с). К этому времени во всех городах с населением от 1 млн человек должны быть развернуты сети 5G. Планируется также, что до 2025 года в России появятся десять предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, а вузы будут выпускать более 100 тыс. специалистов в сфере IT в год.

Сквозной характер цифровой экономики

Глава государства отметил, что проект развития цифровой экономики носит сквозной характер и охватывает все без исключения сферы жизни. По словам Путина, проект напрямую влияет на деятельность российских компаний и касается каждого гражданина. Поэтому для управления проектом нужно выстроить эффективную схему, которая будет соответствовать сложности решаемых задач, позволит объединить усилия разных уровней власти, бизнеса, научных и исследовательских организаций, поставил задачу глава государства.

По словам Путина, основными направлениями развития в стране цифровой экономики являются ликвидация правовых барьеров на пути внедрения передовых технологий, создание опорной инфраструктуры для цифровой экономики, серьезное совершенствование всей системы образования (включая обеспечение всеобщей цифровой грамотности) и запуск поддержки отечественных компаний-центров компетенций в сфере цифровых технологий.

Наличие у цифровой экономики "сквозного характера" отметил и глава Минкомсвязи Николай Никифоров. По его словам, сегодня трудно определить границу между цифровой и нецифровой экономикой. "Цифровые преобразования происходят практически в каждой отрасли. Нет сегодня отрасли ни в мире, ни в РФ, которая не переживала бы процесс цифровой трансформации", - добавил он.

Никифоров отметил, что главная идея программы "Цифровая экономика" - создать в России определенный набор условий для запуска и ускорения цифровизации привычного жизненного и экономического уклада. Приоритетными прикладными сферами в рамках развития цифровой экономики министр предложил сделать здравоохранение, государственное управление и "умный город". Однако этими сферами программа не ограничится, список отраслей в программе будет постепенно расширяться.

Компания McKinsey подсчитала, что доля цифровой экономики в объеме ВВП России к 2025 году может вырасти с нынешних 3,9% до 8-10%. Предполагается, что объем цифровой экономики России утроится с 3,2 трлн руб. в 2015 году до 9,6 трлн руб. в 2025 году (в ценах 2015 года). Глава Минкомсвязи полагает, что эти показатели могут быть даже выше.

Детальный план на три года

В ходе заседания совета президент России потребовал определиться с объемами средств, выделяемых на развитие цифровой экономики, а также источниками и механизмами финансирования. По его словам, в 2017 году только федеральные и региональные органы власти потратят на информационные технологии почти 200 млрд руб., и нужно решить, как повысить эффективность использования этих средств. Президент также поручил определить конкретные цели и сроки выполнения задач по развитию цифровой экономики в России и ответственных за это лиц.

Никифоров, выступая на заседании совета с докладом о программе цифровой экономики, сообщил, что расходы на реализацию этой программы составят около 100 млрд руб. в год. По словам главы Минкомсвязи, данная программа - это фиксация целей на 2024 год, а конкретные шаги к этим целям будут прописаны в скользящем трехлетнем плане, который должно утверждать правительство. Там же будут указаны источники финансирования и ответственные лица, уточнил он.

Никифоров также отметил, что для реализации всего комплекса мер по развитию цифровой экономики России потребуется "принципиально иная модель управления реализации и финансового обеспечения программы".

Вопрос создания фонда не решен

Правительство РФ в ходе работы над программой обсуждало создание отдельного фонда цифровой экономики объемом примерно 100 млрд руб. - инициатором этой идеи выступила Минкомсвязь. Эти деньги помогут создать, в том числе, инфраструктуру (сети, центры обработки данных, аппаратная часть) для цифровой экономики России.

Однако окончательного решения по вопросу создания отдельного фонда пока нет - министерства пытаются сформировать единую позицию по этому вопросу. "Будет ли это фонд или какая-то другая структура - эти непростые дискуссии идут в правительстве", - отметил Никифоров.

Предложение Минкомсвязи заключается в том, чтобы обособить расходы на реализацию цифровой экономики в общем объеме расходов бюджета и сделать их "защищенными". По словам Никифорова, примерно две трети предполагаемого объема фонда уже содержится в статьях бюджета, еще треть может потребоваться. При этом глава Минкомсвязи отметил, что Минфин скептически относится к идее обособления средств в федеральном бюджете, хотя такие прецеденты существуют. Министр привел в пример Федеральный дорожный фонд. В то же время замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев говорил ТАСС, что идея создания отдельного фонда цифровой экономики заслуживает обсуждения, но нуждается в доработке.

Глава Минкомсвязи уверен, что создание обособленного фонда необходимо для реализации планов развития цифровой экономики России. Он обратил внимание на то, что отрасль информационных технологий никогда не субсидировалась из бюджета, но сегодня, благодаря политической поддержке президента РФ, есть возможность внедрить такую практику.

"Нужно признать, что многие годы, десятилетия мы ежегодно выделяем из федерального бюджета средства на поддержку таких отраслей, как сельское хозяйство (ежегодно около 230-250 млрд руб.). Около 100 млрд руб. направляем на такие отрасли, как авиа- и автопром, не говоря уже про космическую программу. Поддерживаем легкую промышленность и так далее", - рассказал глава Минкомсвязи. "Смысл программы "Цифровая экономика" в том, что президент обозначает четкий политический приоритет - без этого долгосрочное конкурентоспособное развитие нашей экономики и повышение качества жизни невозможно. Поэтому сегодня нужно срочно приоритеты расставить чуть-чуть иначе", - резюмировал Никифоров.

Миллион "айтишников"

Глава Минкомсвязи заявил президенту, что России для эффективного развития цифровой экономики нужно подготовить миллион IT-специалистов. По его словам, сейчас у России есть 500 тыс. программистов. Однако для цифровой экономики нужны специалисты с компетенциями в широком смысле слова: не только разработчики программного обеспечения, но высококвалифицированные специалисты в разных сферах, которые обладают "цифровыми" знаниями, навыками и опытом. При этом министр считает, что Российскую Федерацию нужно сделать привлекательной юрисдикцией для разработчиков перспективных цифровых технологий.

По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в России доля специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий в общей численности занятых не превышает 2%. В то же время в таких странах, как Финляндия, Швеция и Великобритании, этот показатель достигает 5-6%, отмечается в информационном бюллетене "Цифровые навыки населения".

Директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков (отвечал за разработку раздела программы по кадрам и образованию) в ходе заседания совета отметил, что люди - это действительно ключевое ограничение программы. Однако для прорыва, по его мнению, не требуется просто миллион программистов, а только 120 тысяч высококвалифицированных программистов и инженеров. По словам Пескова, в будущем низкоквалифицированных программистов заменит искусственный интеллект, и этот момент "ни в коем случае нельзя проспать". Безработными специалисты, которых заменит искусственный интеллект, не останутся - в программе "Цифровая экономика" предусмотрено создание "системы цифровых ваучеров, которые направлены на получение нужных для цифровой экономики компетенций через онлайновую систему образования", пояснил представитель АСИ.

Глава Сбербанка Герман Греф на заседании совета предложил предусмотреть в ключевых российских вузах программы, в рамках которых студентов будут обучать технологии блокчейн. При этом для внедрения и развития блокчейна поддержка со стороны государства не нужна.

В целом, по данным ВШЭ, четыре пятых населения от 15 до 72 лет хотя бы раз пользовались компьютером, столько же заходили в интернет. Самые распространенные компьютерные навыки в России, по данным Росстата, - использование текстовых редакторов, передача файлов между компьютером и периферийными устройствами и работа с электронными таблицами.

Только каждый пятый россиянин умеет пользоваться программами для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов, отмечает ВШЭ. По этому показателю Россия находится практически на одном уровне с Ирландией, Чешской Республикой и Кипром. При этом в таких странах как Люксембург, Дания, Финляндия и Великобритания, эти компьютерные операции способен осуществить каждый второй житель.

Процесс уже запущен

По словам президента, за последние годы Россия заметно продвинулась по многим направлениям цифрового развития. Так, по динамике распространения широкополосного доступа и беспроводных сетей РФ находится на уровне ведущих стран. Согласно данным Росстата, с 2010 по 2016 годы число домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, выросло с 48,4% до 74,8%, отметил президент. При этом средняя скорость интернета в России в 2016 году увеличилась на 29%, что сопоставимо с Францией и Италией.

Путин также добавил, что к началу 2017 года российский рынок коммерческих центров хранения и обработки данных вырос до 14,5 млрд руб. По его словам, благодаря высокому уровню компетенций российских IT-специалистов компании РФ предлагают уникальные программные решения, которые используются в том числе и при создании "умных городов".

Госкомпании уже активно работают на благо цифровой экономики России и не планируют останавливаться на достигнутом. "Ростелеком" готовится к концу года представить свою новую стратегию, согласованную с программой развития цифровой экономики. Во вторник глава госоператора Михаил Осеевский в ходе госсовета заявил, что "Ростелеком" в течение пяти лет планирует инвестировать до 130 млрд руб. в базовую инфраструктуру цифровой экономики России - системы передачи информации, центры обработки и хранения данных.

Осеевский считает, что создание и развитие базовой инфраструктуры для цифровой экономики России - это скорее задача бизнеса, а не государства. "Сегодня бизнес и такие компании, как "Ростелеком", вполне в состоянии обеспечить потребности всех отраслей экономики в создании такой инфраструктуры", - отметил глава "Ростелекома".

Квантовый компьютер и "фабрики будущего"

Однако помощь государства понадобится в других направлениях. Так, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что бизнес не справится с задачей разработки квантового компьютера, понадобится помощь государства. Греф отметил, что России обязательно нужен свой квантовый компьютер. "Нам нужны собственные разработки квантового компьютера. Появится на рынке квантовый компьютинг, и разрыв будет гигантский между теми, кто владеет, и тем, кто нет. Технология, конечно, должна быть национализирована у нас", - пояснил он. По мнению главы Сбербанка, реализовать проект по созданию квантового компьютера можно, в том числе, при помощи государственно-частного партнерства.

Госкорпорация "Ростех", в свою очередь, планирует запустить первую "фабрику будущего" до конца текущего года, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Фабрика будущего" означает новый формат промышленных площадок, объединяющий в себе технологии и бизнес-решения. Первая такая площадка появится на базе ОДК "Сатурн" и будет представлять собой испытательный полигон для отработки технологий, которые применимы, в частности, при изготовлении сложных авиационных деталей. По словам Мантурова, всего к 2035 году в России должно было создано около 40 "фабрик будущего", 25 испытательных полигонов и 15 экспериментально-цифровых центров сертификации.

Для создания полноценной сети "фабрик будущего" нужно сформировать технологическую и регуляторную основу, пояснил министр. Он отметил, что Минпромторг сейчас реализует отдельную программу разработки межотраслевых стандартов по таким направлениям, как киберфизические системы, математическое моделирование, промышленный "интернет вещей", "умное производство" и "умные города" в рамках цифровизации промышленности.

Цифровое лидерство Москвы

Флагманом в развитии цифровой экономики является Москва. Так, например, столица вошла в число мировых лидеров по использованию цифровых технологий в городской среде, опередив при этом Торонто и Сидней, заявил Путин. Президент РФ констатировал, что по отдельным индексам Москва входит в тройку лидеров, а, например, по уровню использования цифровых сервисов при взаимодействии государства с гражданами - на первом месте в мире. Путин также упомянул и о создании инфраструктуры для реализации инновационных решений, где Москва находится на втором месте в мире. По созданию новых бизнес-моделей на основе массового внедрения передовых технологий российская столица - на третьем месте. При этом глава государства отметил, что компетенции, которые наработала Москва, можно использовать и на других территориях.

Аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) тоже включили столицу в первую пятерку рейтинга крупнейших городов и агломераций мира, наиболее готовых к внедрению высоких технологий. По результатам исследования, на первом месте оказался Сингапур (62% готовности), на второй строчке - Лондон (59%), на третьей - Шанхай (55%). Пятерку лидеров замыкают Москва и Нью-Йорк (по 53%). Отмечается, что российская столица заняла ведущие позиции по таким показателям, как сервис для горожан, инфраструктурная готовность, открытое адаптивное образование и цифровая экономика.