Кабмин обсудит проект стратегии развития сельхозмашиностроения РФ до 2030 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства, на котором будет рассмотрен проект стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Ожидается, что с докладом по этому вопросу выступит министр промышленности и торговли Денис Манутров.

Сельхозмашиностроение - одна из отраслей, которую правительство выделило в качестве приоритета в рамках плана поддержки экономики на 2017 год. Так, на закупку аграриями отечественной сельхозтехники планируется выделить 13,7 млрд рублей. Согласно прогнозам правительства, эта мера позволит сельхозпроизводителям приобрести в 2017 году 21,25 тыс. единиц сельхозтехники.

В апреле, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, Медведев отмечал, что на сегодня доля отечественной сельскохозяйственной техники, используемой аграриями, составляет 55%. Он выразил уверенность, что эта тенденция будет развиваться, в том числе благодаря возрастающему качеству продукции российского сельхозмашиностроения. По его словам, настоящий момент каждый год закупается 21-22 тысячи единиц новой техники.

Помимо удовлетворения внутреннего спроса на эту продукцию, правительство видит и возможности ее экспорта. Так, в начале 2017 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия намерена к 2018 году удвоить поставки за рубеж сельскохозяйственной техники, а к 2025 году - увеличить в четыре раза. При этом Минпромторг видит возможность продавать сельхозмашины не только в страны СНГ, но и в дальнее зарубежье, в том числе в Европу.

Бюджетный процесс и другие законопроекты

Правительство на заседании рассмотрит и ряд законопроектов, среди которых поправки в Бюджетный кодекс, упрощающие процедуру перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию отдельных госпрограмм. Эти поправки вводят временное основание для упрощенного внесения изменений в сводную бюджетную роспись в федеральном бюджете на 2018-2020 годы без утверждения этих изменений на уровне парламента.

Этот же документ вводит в кодекс норму, позволяющую разделить правительственные документы и материалы к проекту федерального бюджета на те, которые представляются кабмином в Госдуму в бумажном виде, и те, которые в размещаются Минфином на едином портале бюджетной системы РФ для открытого доступа.

Еще один законопроект касается возможности продления для иностранцев, проходящих обучение в России, срока их пребывания в стране на период до окончания обучения.

Члены правительства обсудят и поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, предусматривающие замену неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением свободы в случае, если осужденный злостно нарушал порядок и условия исполнения этих работ.

Другой законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой нормой, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление земельного или лесного участка либо водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, за выдачу разрешений на ведение деятельности, в том числе строительства, запрещенной на таких территориях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Еще одни поправки в КоАП наделяют сотрудников органов внутренних дел полномочиями по рассмотрению административных дел о неисполнении гражданами требований по соблюдению транспортной безопасности, а также полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях при нарушении гражданами этих требований - повторно или умышленно.

Субсидии и процедуры

Наконец, правительство обсудит выделение из бюджета более 331 млн рублей на мероприятия федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя до 2020 года.

Кроме того, планируется утвердить решение о создании правительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, основной задачей которой станет выработка и корректировка стратегических подходов к реализации госполитики в сфере культуры.

Кроме того, кабмин обсудит оптимизацию внутриправительственных процедур общественного обсуждения законопроектов, их независимой антикоррупционной экспертизы, оценки регулирующего воздействия, а также модернизации порядка подготовки заключений и официальных отзывов правительства на законопроекты. Эти изменения, в частности, учтут новые требования к законопроектной работе, предъявляемые Госдумой VII созыва.