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Суд рассмотрит заявление АФК "Система" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти"

Экономика и бизнес
6 июля, 0:51 UTC+3 УФА УФА 6, июля. /ТАСС

Стороны должны представить суду письменные пояснения и обосновать свои доводы документально

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УФА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Башкортостан в четверг рассмотрит заявление АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти" о взыскании 170,6 млрд рублей убытков, причиненных, по мнению нефтяной компании, принадлежащей ей "Башнефти" во время реорганизации в 2014 году. Об этом говорится в материалах дела.

Стороны должны представить суду письменные пояснения по вопросу об отмене обеспечительных мер и обосновать свои доводы документально, сообщается в материалах.

Ранее суд по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" наложил обеспечительные меры на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК). Согласно оценке "Роснефти", представленной суду, стоимость этого имущества АФК "Система" составляет 185 млрд рублей. Однако, по мнению АФК "Система", "совокупная стоимость акций, на которые был наложен арест, даже без учета БЭСК составляет около 250 млрд рублей".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев отмечал, что арест имущества по иску к АФК "Система" "абсолютно нормальная процедура в случае имущественных исков". По его словам, данная мера направлена, в том числе на защиту прав акционеров "Роснефти".

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система- Инвест" 106,6 млрд рублей убытков. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд рублей с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

22 июня "Система" предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке, однако в "Роснефти" посчитали, что конкретных предложений в письме "Системы" нет. Нефтяная компания намерена продолжить судебное разбирательство. Глава "Роснефти" Игорь Сечин 4 июля сообщил журналистам, что компания до сих пор не получила от АФК "Система" конкретных предложений по урегулированию судебного спора. АФК же считает, что основой мирового соглашения могло бы стать привлечение независимого аудитора для оценки итогов реорганизации "Башнефти".

С 2005 года по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".

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