Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" пройдет на Ставрополье 6 июля

СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ", на которой предприниматели и потенциальные инвесторы смогут узнать о площадках для развития и существующей господдержке, пройдет в Ставрополе 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК).

"Ставропольский край обладает значительным потенциалом в развитии ряда сфер экономики, в том числе АПК (агропромышленном комплексе - прим. ТАСС), туризме, обрабатывающих промышленных производствах. В связи с этим, главная задача бизнес-сессии - помочь раскрыть этот потенциал, разъяснить представителям регионального бизнес- сообщества особенности существующих механизмов господдержки", - цитирует пресс-служба первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, председателя совета директоров КРСК Одеса Байсултанова.

Во время бизнес-сессии представители Министерства РФ по делам Северного Кавказа, КРСК и АО "Курорты Северного Кавказа" расскажут о мерах господдержки, развитии инвестиционного климата, разработке стратегии развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Участники обсудят уже реализуемые при поддержке государства инвестиционные проекты, а также те инициативы, которые только претендуют на госфинансирование.

Ставрополье станет вторым регионом, который примет бизнес-сессию, первая прошла 29 июня в Республике Ингушетии. Сессии для предпринимателей являются продолжением пилотного проекта Минкавказа РФ - бизнес- конференции "Инвестируй в Кавказ", прошедшей в декабре 2016 года и ставшей площадкой для обсуждения вопросов развития экономики Северного Кавказа, а также отбора инвестпроектов регионов для включения в подпрограммы госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 2017 год.

Ранее сообщалось, что в региональные подпрограммы государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года вошли 15 инвестиционных проектов регионов СКФО. Минкавказ заключил соглашения о предоставлении субсидий в 2017 году на сумму 2,8 млрд рублей. Проекты реализуются в сферах АПК, промышленности и туризма.