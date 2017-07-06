Холдинг Трампа оставил за собой доменные имена, связанные с Россией

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ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Фамильный бизнес-холдинг Дональда Трампа оставил за собой юридические права на доменные имена, связанные с Россией. Как сообщила в среду газета Politico, речь идет о доменах TrumpRussia.com и TrumpTowerMoscow.com с расширением, свидетельствующим о принадлежности к коммерческой сфере. По мнению издания, это названия "потенциальных бизнес-проектов в России".
Согласно публикации, холдинг переоформлял свои права собственности в общей сложности более чем на тысячу доменных имен. Срок действия этих прав истекал "в конце июня - начале июля", но "на прошлой неделе" был продлен.
Как пишет Politico со ссылкой на экспертов, это нормальная бизнес-практика, причем многие компании скупают не только такие названия, которые потенциально сами хотят использовать, но и такие, использование которых другими представляется им нежелательными или оскорбительными.
Фамильным холдингом, как напоминает Politico, управляют сейчас взрослые сыновья президента США, но и сам он официально не отказывался от своих прав собственности на компанию.