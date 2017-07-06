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Тестирование пунктов пропуска по электронным визам начнется во Владивостоке в июле

Экономика и бизнес
6 июля, 3:24 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, июля. /ТАСС

Иностранцы смогут пользоваться электронными визами с 1 августа

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Тестовая эксплуатация системы электронных виз в пунктах пропуска начнется во Владивостоке в середине июля, иностранцы смогут пользоваться ими с 1 августа, это позволит отработать механизм к третьему Восточному экономическому форуму, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во Владивостоке. По электронной визе можно будет приехать через морской пункт пропуска во Владивостоке и через аэропорт Кневичи. Тестовые испытания позволят понять, как будет работать этот механизм на практике", - цитируются в сообщении слова статс-секретаря - заместителя министра по развитию Дальнего Востока Павла Волкова.

Для того, чтобы получить визу, иностранному гражданину необходимо заполнить анкету на сайте МИД России. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.

Перечень стран, граждане которых смогут посетить Россию по электронным визам через пункты пропуска в Свободном порту Владивосток, был определен правительством России. Упрощенным визовым порядком смогут воспользоваться жители Брунея, Индии, КНР, КНДР, Мексики, Сингапура, Японии, Алжира, Бахрейна, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Туниса и Турции.

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