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В Таиланде отложили сроки регистрации для Facebook и YouTube

Экономика и бизнес
6 июля, 5:39 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 6, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что регулятор в течение месяца разработает новые нормы, которые будут предложены рынку

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БАНГКОК, 6 июля. /ТАСС/. Национальная комиссия по вещанию Таиланда приняла решение отложить сроки введения новых правил для провайдеров видеоуслуг, обязывающие такие компании как Facebook, YouTube и Netflix зарегистрироваться на территории королевства.

Как сообщили в четверг в комиссии, регулятор в течение месяца разработает новые нормы, которые будут предложены рынку. "Комиссия потребует регистрации провайдеров снова после того, как новые нормы вступят в силу", - сообщил глава ведомства Такорн Тантасит.

Ранее комиссия Таиланда установила срок до 22 июля для иностранных провайдеров видеоуслуг, работающих по технологии ОТТ, до истечения которого компании должны были зарегистрировать свои подразделения на территории королевства, чтобы нести налоговую нагрузку.

В комиссии обещали не запрещать деятельность данных социальных сетей и интернет-платформ, однако в случае неисполнения местного законодательства операторы рынка "могут столкнуться с определенными ограничениями, влияющими на доходность". Рестрикции могут касаться проката рекламы данными компаниями, предупредил таиландский регулятор.

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