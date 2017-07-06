В России отзывают более 11 тыс. УАЗ "Хантер"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ООО "Ульяновский автомобильный завод" отзывает в России 11 тыс. 068 автомобилей УАЗ "Хантер", реализованных с марта 2014 года из-за возможных проблем с гидроусилителем руля. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв автомобилей УАЗ "Хантер" связан с установленными нагнетательными шлангами гидроусилителя руля не надлежащего качества.

На указанных транспортных средствах будут выполнена замена нагнетательного шланга гидроусилителя руля. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.