Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,1 руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и достиг отметки в 60,1 руб. Курс евро вырос на 5 копеек, до 68,12 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1923,58 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1010,17 пункта.