Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,1 руб.

"Восточный порт" в I полугодии 2017 года перевалил 11,7 млн тонн угляТранспорт 6 июля, 11:29
Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Ласицкене выступит 16 июля на турнире в ПадуеСпорт 6 июля, 11:17
"Ведомости": оборот контейнеров на желдороге растет быстрее, чем в портахТранспорт 6 июля, 11:11
ФК "Томь" продлил контракт с главным тренером ПетраковымСпорт 6 июля, 11:04
Сборная России поднялась на 62-е место в рейтинге ФИФАСпорт 6 июля, 11:02
В начале было тяготение: как появился самый известный труд НьютонаНаука 6 июля, 11:00
СМИ: открытая перевалка угля в населенных пунктах-портах может быть запрещена с ноябряТранспорт 6 июля, 10:53
Жаров предупредил мессенджеры и соцсети об ответственности за нарушение законов РФОбщество 6 июля, 10:52
Открытая тренировка боксера Лебедева в Екатеринбурге отменена из-за непогодыСпорт 6 июля, 10:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и достиг отметки в 60,1 руб. Курс евро вырос на 5 копеек, до 68,12 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1923,58 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2% и достиг отметки в 1010,17 пункта.