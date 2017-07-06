Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Uber временно прекратит работу в Финляндии

Экономика и бизнес
6 июля, 11:33 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 6, июля. /ТАСС

Компания планирует вернуться в республику летом 2018 года, когда в силу должен вступить закон об оказании услуг по перевозкам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/RITCHIE B. TONGO

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июля. /ТАСС/. Сервис такси Uber на год прекращает работу на территории Финляндии. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat со ссылкой на финское отделение компании.

Компания планирует вернуться в республику летом 2018 года, когда в силу должен вступить находящийся на рассмотрении парламента страны закон об оказании услуг по перевозкам.

"Хотя мы с воодушевлением ждем вступления в силу нового регулирования, мы пришли к выводу, что лучшим решением будет объявить паузу в работе Uber с 15 августа", - указал глава финского отделения сервиса Йоел Ярвинен.

Пока Uber действует только в Хельсинки. В будущем компания намерена сделать сервис доступным и в других финских городах.

В конце июня окружной суд Хельсинки арестовал имущество Ярвинена. Его подозревают в незаконном оказании услуг по перевозке пассажиров на такси. Uber действует в Финляндии с 2014 года, и полиция рассмотрела за это время уже десятки случаев нелегальных перевозок за счет предоставляемого компанией сервиса. Причина, почему эта деятельность считается в республике незаконной, состоит в том, что у многих работающих на компанию в Финляндии людей нет необходимой для этого по местным законам лицензии таксиста.

Согласно решению суда, стоимость арестованного имущества главы Uber составит €250 тыс. Если его признают виновным, оно может быть конфисковано для покрытия нанесенного его действиями ущерба.

Ранее с нелегальными водителями Uber в Финляндии боролись при помощи штрафов. Однако затем полиция провела консультации с прокуратурой и разработала более жесткие меры. Теперь во всех случаях на перевозчиков Uber составляются заявления о совершенном преступлении, а после проводится предварительное следствие. По сведениям STT, по крайней мере, одно из дел против водителя сервиса сейчас находится в суде.

Смотрите также

Uber запустил в Хорватии службу такси на скоростных катерах

NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректора

NYT: миллиардер Бондерман покинул совет директоров Uber из-за комментария о женщинах

Uber объявила о намерении создать "летающий автомобиль" к 2020 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
2
Полиция проводит следственные действия в московском штабе Навального
3
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
7
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
Темы дня
Реклама