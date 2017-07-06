Uber временно прекратит работу в Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 6 июля. /ТАСС/. Сервис такси Uber на год прекращает работу на территории Финляндии. Об этом сообщила в четверг газета Helsingin Sanomat со ссылкой на финское отделение компании.

Компания планирует вернуться в республику летом 2018 года, когда в силу должен вступить находящийся на рассмотрении парламента страны закон об оказании услуг по перевозкам.

"Хотя мы с воодушевлением ждем вступления в силу нового регулирования, мы пришли к выводу, что лучшим решением будет объявить паузу в работе Uber с 15 августа", - указал глава финского отделения сервиса Йоел Ярвинен.

Пока Uber действует только в Хельсинки. В будущем компания намерена сделать сервис доступным и в других финских городах.

В конце июня окружной суд Хельсинки арестовал имущество Ярвинена. Его подозревают в незаконном оказании услуг по перевозке пассажиров на такси. Uber действует в Финляндии с 2014 года, и полиция рассмотрела за это время уже десятки случаев нелегальных перевозок за счет предоставляемого компанией сервиса. Причина, почему эта деятельность считается в республике незаконной, состоит в том, что у многих работающих на компанию в Финляндии людей нет необходимой для этого по местным законам лицензии таксиста.

Согласно решению суда, стоимость арестованного имущества главы Uber составит €250 тыс. Если его признают виновным, оно может быть конфисковано для покрытия нанесенного его действиями ущерба.

Ранее с нелегальными водителями Uber в Финляндии боролись при помощи штрафов. Однако затем полиция провела консультации с прокуратурой и разработала более жесткие меры. Теперь во всех случаях на перевозчиков Uber составляются заявления о совершенном преступлении, а после проводится предварительное следствие. По сведениям STT, по крайней мере, одно из дел против водителя сервиса сейчас находится в суде.