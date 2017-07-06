Суд вернул АФК "Система" апелляцию на вступление Башкирии в процесс по иску "Роснефти"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) вернул жалобу АФК "Система" на вступление в процесс по иску "Роснефти" в качестве соистца Республики Башкирия, говорится в определении суда.

В документе отмечается, что согласно ряду норм арбитражного-процессуального кодекса РФ, обжалованию подлежит только определение об отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении соистца и только лицом, подавшим соответствующее ходатайство. В связи с этим суд вернул жалобу АФК "Системе". "Возвратить публичному акционерному обществу АФК "Система" апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Республики Башкортостан", - отмечается в решении.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов заявил ТАСС, что "суд отклонил апелляционную жалобу о вступлении дело соистца, министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. В ближайшее время АФК "Система" примет решение по обжалованию".

Суд 6 июня удовлетворил ходатайство минземимущества Башкирии о присоединении к иску "Роснефти" к АФК "Системе" в качестве соистца.

Арбитражный суд Республики Башкортостан 6 июля рассмотрит заявление АФК "Система" и "Система-Инвест" об отмене обеспечительных мер по иску "Роснефти" о взыскании 170,6 млрд руб. убытков, причиненных "Башнефти", по мнению нефтяной компании, во время реорганизации в 2014 г. Ранее суд по ходатайству "Роснефти" и "Башнефти" в качестве обеспечительных мер наложил арест на принадлежащие АФК "Система" 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Спор "Роснефти" с АФК

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкортостана иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков. Впоследствии сумму претензий истцы увеличили до 170,6 млрд руб. с учетом курсовых разниц. К иску также присоединилась Башкирия, владеющая 25% плюс одна акция "Башнефти". АФК "Система" не согласна с предъявляемыми претензиями и считает их необоснованными.

С 2005 г. по 2014 г. "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 г. 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти".