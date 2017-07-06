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В первом полугодии 2017 года внешнеторговый оборот ЯНАО вырос почти на 90%

Экономика и бизнес
6 июля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Увеличение внешнеторгового оборота в первую очередь связано с совершением таможенных операций в морском и воздушном пунктах пропуска через госграницу в поселке Сабетта

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за первое полугодие 2017 года составил 2 млрд долларов. Как сообщили в пресс-службе региональной таможни, рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил почти 90%.

"Внешнеторговый оборот [ЯНАО] составил 2 млрд долларов, из них 95% импорт, остальное экспорт. По сравнению с первым полугодием прошлого года товарооборот увеличился на 89,4%. Рост показателей связан с совершением таможенных операций в морском и воздушном пунктах пропуска через госграницу в поселке Сабетта, а также с развитием нефтегазодобывающей отрасли Ямало-Ненецкого автономного округа в целом", - сказали в таможне.

Сообщается, что товарооборот со странами СНГ увеличился на 65,9%, со странами дальнего зарубежья - на 89,4%. "Увеличение товарооборота со странами дальнего зарубежья обусловлено возрастанием объемов импорта из Бельгии в 13 раз, из Китая на 84,2%, из Германии на 80%", - уточнили в таможне.

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