Дуда: Польша может стать энергетическим хабом, поставляющим газ в разные страны Европы

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Польша рассчитывает стать энергетическим хабом, который сможет поставлять газ из США в разные страны Европы. Об этом заявил в четверг польский лидер Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

"Можем ли мы стать хабом, через который газ из США будет поставляться в страны Центральной Европы? Я убежден, что да", - сказал он. По его словам, в частности, республика в будущем сможет предложить альтернативные российским поставки газа на Украину.

"Мы будем развивать наши возможности по приему сжиженного природного газа из США и других направлений", - констатировал Дуда.

Отвечая на вопрос о развитии энергетического взаимодействия между Польшей и США, польский лидер отметил важность того факта, что со стороны правительства США есть зеленый свет, а со стороны польских властей - есть желание покупать газ из Соединенных Штатов. "Надеюсь, долгосрочное соглашение на поставки СПГ в Свиноуйсьце будет заключено в ближайшее время", - отметил Дуда.