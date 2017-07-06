Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дуда: Польша может стать энергетическим хабом, поставляющим газ в разные страны Европы

Экономика и бизнес
6 июля, 12:14 UTC+3 ВАРШАВА 6, июля. /ТАСС

Польский лидер считает, что республика в будущем сможет предложить альтернативные российским поставки газа на Украину

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Польша рассчитывает стать энергетическим хабом, который сможет поставлять газ из США в разные страны Европы. Об этом заявил в четверг польский лидер Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

"Можем ли мы стать хабом, через который газ из США будет поставляться в страны Центральной Европы? Я убежден, что да", - сказал он. По его словам, в частности, республика в будущем сможет предложить альтернативные российским поставки газа на Украину.

"Мы будем развивать наши возможности по приему сжиженного природного газа из США и других направлений", - констатировал Дуда.

Отвечая на вопрос о развитии энергетического взаимодействия между Польшей и США, польский лидер отметил важность того факта, что со стороны правительства США есть зеленый свет, а со стороны польских властей - есть желание покупать газ из Соединенных Штатов. "Надеюсь, долгосрочное соглашение на поставки СПГ в Свиноуйсьце будет заключено в ближайшее время", - отметил Дуда.

Смотрите также

Президент Польши хочет, чтобы присутствие войск США в его стране стало постоянным

Минобороны Польши и США подписали соглашение о покупке республикой комплексов Patriot

Дуда: Польша должна и может стремиться присоединиться к G20

Польша и США ведут переговоры о долгосрочном контракте на поставки газа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дуда, Анджей
Страны
США Польша
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
2
Полиция проводит следственные действия в московском штабе Навального
3
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
7
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
Темы дня
Реклама