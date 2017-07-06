Правительство утвердило стратегию развития сельхозмашиностроения до 2030 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство утвердило стратегию развития сельхозмашиностроения на период до 2030 года.

"Решение принимаем, стратегия утверждается", - заявил на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в отрасли имеется неплохой потенциал для развития. "Мы должны иметь планы на будущее. Эта стратегия как раз и задает нам ориентир развития сельхозмашиностроения на период ближайших еще 12 лет", - сказал Медведев.

Как сообщил на заседании вице-премьер Аркадий Дворкович, сейчас ключевым вопросом является сохранение государственной поддержки на предсказуемом уровне при постепенном повышении требований к технологическим операциям, которые позволят отрасли обеспечить конкурентоспособность продукции на мировых рынках.

"В дальнейшем, за счет поддержки экспорта мы сможем наращивать потенциал отрасли именно прямым выходом на зарубежные рынки, сохраняя темп модернизации для собственно парка [сельхозтехники - прим. ТАСС]", - отметил Дворкович.