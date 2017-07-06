Минпромторг рассчитывает на рост производства сельхозтехники в РФ к 2030 г. втрое

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минпромторг рассчитывает на рост производства сельскохозяйственной техники в России к 2030 г. втрое. Об этом сообщил на заседании правительства РФ министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"На третьем этапе [развития отрасли сельхозмашиностроения - прим. ТАСС.] благодаря регулированию внутреннего рынка и защите интересов российских производителей на внешних рынках мы рассчитываем достичь темпов роста в сельхозмашиностроении выше среднемировых показателей, нарастив производство к 2030 г. в 3 раза и доведя загрузку предприятий как минимум до 80%", - сказал он.

Согласно программе развития сельхозмашиностроения на период до 2030 г., Минпромторг на первом этапе планирует к 2021 г. нарастить долю российской сельхозтехники на внутреннем рынке до 80% с сохранением механизмов стимулирования спроса, но при постепенном снижении уровня господдержки, сказал министр.

В рамках второго этапа, при сохранении мер поддержки экспорта, основной упор делается на стимулирование поставок высокопроизводительных экологичных машин, систем автоматизации и роботизации рабочих процессов, обеспечивающих повышение экономичности, сказал Мантуров. По итогам второго этапа экспорт сельхозтехники должен быть увеличен до 50% от объема внутренних отгрузок.